華信首推空服體驗營　身分證中2碼、名字中2字報名有優惠

▲華信航空將於4月24日首度推出「空服體驗營」。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／台北報導

華信航空將於4月24日首度推出「空服體驗營」，今（1）日起開放報名。為慶祝華信航空30周年慶，凡身分證末二碼為30或生日日期為30號者，或者姓名有「華」、「信」單字者等報名享優惠。

這次華信航空在台中機場首次舉辦空服體驗營，特別安排一架ERJ飛機讓學員實機體驗，梯次名額僅有24位。凡年滿16歲並嚮往空服工作的朋友們皆可報名，即日起至4月15日17:00截止。

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報名參加一日空服體驗營，每位學員費用為新台幣3,888元，為慶祝華信航空30周年慶，特別推出30周年慶優惠價，凡身分證末二碼為30或生日日期為30號者，或者姓名有「華」、「信」單字者，每位只要3,688元。

▲華信航空E190機型。（圖／華信航空提供）

此外，為幫青年學子一圓空姐飛行夢，憑學生證或姓名有「華信」、「信華」二字者，報名即享有500元優惠折扣，每位學員只要3,388元。

體驗營上午安排在華信台中飛機棚廠，體驗互動遊戲、救生衣示範、空姐包頭教學、彩妝示範及華信經典制服等課程。下午則安排學員實際登上華信飛機，享用特色飛機餐及獨家機上推車服務體驗。

學員在活動結束後，可領到由華信航空頒發的空服體驗營活動證書，以及特色禮物包。每位學員還可穿著華信航空經典制服與ERJ飛機合影，留下最珍貴的照片。

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