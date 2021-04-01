　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華信首推空服體驗營　身分證中2碼、名字中2字報名有優惠

▲▼華信航空。（圖／華信航空提供）

▲華信航空將於4月24日首度推出「空服體驗營」。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／台北報導

華信航空將於4月24日首度推出「空服體驗營」，今（1）日起開放報名。為慶祝華信航空30周年慶，凡身分證末二碼為30或生日日期為30號者，或者姓名有「華」、「信」單字者等報名享優惠。

這次華信航空在台中機場首次舉辦空服體驗營，特別安排一架ERJ飛機讓學員實機體驗，梯次名額僅有24位。凡年滿16歲並嚮往空服工作的朋友們皆可報名，即日起至4月15日17:00截止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報名參加一日空服體驗營，每位學員費用為新台幣3,888元，為慶祝華信航空30周年慶，特別推出30周年慶優惠價，凡身分證末二碼為30或生日日期為30號者，或者姓名有「華」、「信」單字者，每位只要3,688元。

▲▼華信航空E190機型。（圖／華信航空提供）

▲華信航空E190機型。（圖／華信航空提供）

此外，為幫青年學子一圓空姐飛行夢，憑學生證或姓名有「華信」、「信華」二字者，報名即享有500元優惠折扣，每位學員只要3,388元。

體驗營上午安排在華信台中飛機棚廠，體驗互動遊戲、救生衣示範、空姐包頭教學、彩妝示範及華信經典制服等課程。下午則安排學員實際登上華信飛機，享用特色飛機餐及獨家機上推車服務體驗。

學員在活動結束後，可領到由華信航空頒發的空服體驗營活動證書，以及特色禮物包。每位學員還可穿著華信航空經典制服與ERJ飛機合影，留下最珍貴的照片。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石
工程車公司「像廢墟」網憂賠不起　名嘴挖出背後靠山：是大戶
太魯閣號車體嚴重變形　搜救隊曝心酸：車廂內外找遺體殘肢
太魯閣出軌傷者名冊出爐　最小年齡僅1歲
太魯閣號司機員殉職　姪子14字發文惹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

太魯閣號出軌54死　運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

LIVE／半世紀最慘！太魯閣號出軌54死　台鐵最新說明

「工程車發現殘骸時在空檔」太魯閣54死　運安會記者會前默哀1分鐘

無法喚醒組織怠惰！鐵道學會：交通部打心底認為台鐵沒選票價值

起底工程名稱「改善6年計畫」 　網嘆諷刺：在做山側邊坡防護

新竹市美術館「對畫錄－新竹典藏教育現場」　展開跨世代美育對話

為何太魯閣出軌？他舉NASA事件：台灣「不用負責任制度」造成問題

太魯閣號撞工程車逾百死傷　學者：撞擊力如同一般車禍的1350倍

快訊／半世紀最慘傷亡出軌事故！台鐵19時開記者會說明

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

太魯閣號出軌54死　運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

LIVE／半世紀最慘！太魯閣號出軌54死　台鐵最新說明

「工程車發現殘骸時在空檔」太魯閣54死　運安會記者會前默哀1分鐘

無法喚醒組織怠惰！鐵道學會：交通部打心底認為台鐵沒選票價值

起底工程名稱「改善6年計畫」 　網嘆諷刺：在做山側邊坡防護

新竹市美術館「對畫錄－新竹典藏教育現場」　展開跨世代美育對話

為何太魯閣出軌？他舉NASA事件：台灣「不用負責任制度」造成問題

太魯閣號撞工程車逾百死傷　學者：撞擊力如同一般車禍的1350倍

快訊／半世紀最慘傷亡出軌事故！台鐵19時開記者會說明

猛獅狂敲13安5局13比0龍　猛威爾保持無安打

半世紀最嚴重...太魯閣出軌54死　立法院下週請林佳龍專案報告

太魯閣號「內部救援」畫面曝光！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架

太魯閣號罹難者送花蓮市殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號出軌54死！「花蓮貓友隊」外送員出征　載物資衝現場

殯儀館設「椎心認屍專區」　她倖躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟

太魯閣54死156輕重傷　國民黨「督促改善」：對罹難者家屬深切致哀

全力協助太魯閣號搜救　顏若芳：民進黨暫緩4月11日施政說明會

吳東融打擊還在找感覺　葉總：需要時間磨合

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

生活熱門新聞

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

工程車撞爛前「曾被Google拍到」　影像曝

出軌火車司機員　才剛新婚就殉職

太魯閣「車廂畫面曝」！他崩潰：家人在山洞裡

工程車滑落　撞上太魯閣害出軌

高雄童帶傷深夜賣茶葉蛋　他1句話讓路人含淚

台鐵408次太魯閣出軌「旅客逃命畫面曝光」

台鐵：出軌火車助理司機員也死亡

台鐵太魯閣出軌！6節車廂卡隧道

火葬完頭骨碎！他：沒人會穿愛馬仕問我6折

台鐵爆出軌意外　乘客曝：工程車掉下來

更多熱門

相關新聞

華航總經理高星潢出任華信董事長

華航總經理高星潢出任華信董事長

華信航空今 (30) 日召開董事會，通過由中華航空總經理（現任華信航空董事）高星潢出任華信航空董事長。他從基層一線單位到管理階層，在華航服務35年，資歷完備具豐富經驗。

長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0

長榮航空再開機長、空服員體驗營2.0

華信航空明增1班北東來回加班機

華信航空明增1班北東來回加班機

華信航空12/6　增開北東加班機

華信航空12/6　增開北東加班機

華信航空11:11放送折扣碼

華信航空11:11放送折扣碼

關鍵字：

華信航空空服體驗營

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面