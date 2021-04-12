德基水庫蓄水量僅4.58%創新低　峽谷枯林顯露「只能撐28天」

▲德基水庫水位續探，蓄水量更跌破5%。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中實施「供5停2」分區供水已經一週，德基水庫水位續降，12日下探1328.97公尺，進水量僅3CMS（立方公尺／每秒），出水量卻是7CMS，入不敷出，蓄水量也跌破5%，來到4.58%，有不少民眾在中橫公路上遠眺水壩的乾枯情景，都忍不住擔心水情持續吃緊，限水的情形是否會更嚴重？水利署表示，降幅在預估內，短期內不會再推出進一步限水措施，但長期則要研議。

德基水庫水位持續下探，幾乎可見大甲溪河床底部泥沙，平日潛藏在水底下的峽谷枯林也顯露出來，許多民眾見此情景，驚呼連連「從沒見過德基水這麼少」、「嚇死人」，也擔心未來限水情形會更嚴重。

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▲▼ 平日潛藏在水底下的峽谷枯林顯露，民眾驚呼連連 。（圖／民眾提供）

水利署表示，短期沒有進一步的限水措施。雖然水庫蓄水量下降，但在預料中，也還有鯉魚潭水庫、地下水、伏流水等，在多方調控下，目前不會採取更嚴格的限水措施，但長期則不排除；今日水庫蓄水量已來到4.58%，預估剩餘天數只有28天，盼能撐到5月底。

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