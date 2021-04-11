得來速「鬼之斜切」！三寶撞500萬保時捷　維修費破百萬要QQ了　

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區10日發生一起交通意外，一輛藍色Kia Picanto於文心南路一家麥當勞取完餐後，直接從外線開到內線、一口氣切了3個車道欲左轉進永春東路，撞上內線直行新車要價破500萬元的黑色保時捷Paramera4，保時捷遭撞後又與分隔島碰撞，原地彈跳了一下，然而就這麼一下，車商粗估，修車費約須100萬元。

▲保時捷Paramera4要價破500萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）

有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳這段影片，由於文心南路上有一家麥當勞，不少民眾從得來速購餐完畢後貪圖方便，常會從外線車道直闖內線車道欲左轉或迴轉，常出現驚險畫面，因此不少網友紛紛表示「這個路口常這樣，就大多都是從麥當勞或大漁出來的」、「文心南路麥當勞…得來速出來的要左轉，很多都直接衝進內側」，更戲稱這樣的行為叫做「鬼之斜切」。也有網友認出這輛保時捷的名頭，直呼「帕拉梅拉！尼災系啊...」

▲保時捷Paramera4遭撞原地彈起。（圖／翻攝臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

台中市第四警分局交通隊調查，陳姓男子（36歲）駕駛自小客沿文心南路內側第二車道由北往南直行，行至事故地點時，與沿文心南路內側車道由北往南直行的謝姓男子（30歲）自小客駕駛發生擦撞，車禍後由交通分隊及南屯所員警到場處理，無人傷亡，經測雙方均無酒精反應。

台中蘇姓車商表示，這輛保時捷Paramera4新車要價約520多萬，根據畫面研判，車子的傳動軸、變速箱、前岔速器、輪圈、葉子板、前大燈、前門都有受損，前大燈一顆要10萬元，傳動軸、岔速器約要4、50萬元，零零總總維修費加起來約須100萬元，相當昂貴。

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