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開基鹿耳門媽祖出巡！神轎高高升起　輪椅嬤順利「鑽轎腳」

▲▼「台江迎神祭」開基鹿耳門媽祖魅力無窮　鑽轎腳綿長數百公尺。（圖／翻攝自鹿耳門天后宮臉書粉專）

▲轎班將神轎高高舉起，好讓輪椅阿嬤也能夠「鑽轎腳」。（圖／翻攝自鹿耳門天后宮臉書粉專）

記者林悅／台南報導

台南安南區熱鬧非凡！鹿耳門天后宮「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」一連3天，第3天11日清晨5時許自什三佃慶興宮出發，因適逢周休2日，10日起看熱鬧的民眾大增，文武陣的表演更是賣力，像中洲寮保安宮出巡的「鑽轎腳」參拜信眾綿長數百公尺，更加突顯出台灣南部廟會活動的生命力；其中還有一名坐輪椅的阿嬤也來「鑽轎腳」，轎班也特地抬高讓阿嬤通過。

「台江迎神祭」開基鹿耳門媽祖出巡，行經管寮聖安宮、海寮普陀寺、新吉里保安宮、公親寮清水寺、新寮鎮安宮、布袋嘴寮代天府、總頭寮興安宮、三塊厝大慈宮、新宅濟福寺景德祠、新宅新安宮、舊和順慈安宮、新和順保和宮、陳卿寮保山宮、南路寮保鎮宮、伍百戶慈雲宮、溪頂寮代天宮、溪頂寮中安宮、溪頂寮保安宮、溪頂寮福德宮、府安路聖安宮，再抵什三佃慶興宮，於此處行館駐輦。

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▲▼「台江迎神祭」開基鹿耳門媽祖魅力無窮　鑽轎腳綿長數百公尺。（圖／記者林悅翻攝）

▲鑽轎腳的信眾綿延數百公尺。（圖／記者林悅翻攝）

安南區幅員廣大，是府城最重要的農產地，歸因位係古台江新浮覆地，沃野千里，先人多自移墾於嘉義、台南兩縣，居民間多數有著同宗同族的血緣或姻親關係，因此部落間交誼深厚，尤表現於宗教行為上，每遇廟會活動則互有交誼，廟際往來活絡，因此一當鹿耳門天后宮舉辦睽違多年的開基鹿耳門媽出巡，各交陪廟紛紛熱烈參贊皆欣然以赴。各部落廟宇之信眾在開基鹿耳門媽祖主帥轎行經之處，靜待「鑽轎腳」！

經2005與2012年各舉辦1次的開基媽出巡後，已蔚成「台江迎神祭」之特色，就「開基媽」巡至新寮鎮安宮而言，略事休息，準備出發起轎後，繼出巡第1日的安定許中榮、五塊寮等處勝況，當地善男信女同樣地扶老攜幼紛紛伏地，靜待媽祖臨蔭，隊伍甚而綿延近數百公尺！為安全起見，媽祖鑾轎放慢，民眾皆信「鑽轎腳」可得媽祖庇蔭，足見開基鹿耳門媽在眾善信心目中的崇高地位！

此次鹿耳門天后宮的「台江迎神祭」據了解開基鹿耳門媽神轎，係由中洲寮轎班會負責，該班會成立於1999年，迄今已22年，為台南市安南區最活躍的轎班之一，成員平時各有工作，放假日才能出來幫忙，該轎班會有別以於一般的轎班會，他們以重紀律聞名，從服裝、儀容、行為都有一定的要求，一點也不馬虎，因此每次有重要神明慶典，各廟宇無不搶著聘請。

第2天出巡，全部採徒步方式，有別於第一天跨縣市的「入庄徒步，出庄座車」，由於廟際間交誼深厚，送往迎來每每沖天炮、鞭炮、高空煙火齊放，點心供應自是免不了，文武陣的操演更是賣力，輸人不輸陣的非正式較勁氣氛十分濃厚，如此也增加了民俗藝陣的可看性。

安南區各廟間，自組的民俗藝陣比例頗高，自然也加強了優良傳統深植於民間的助力。11日是「台江迎神祭」活動的第3天，其巡境路線，早上5時自什三佃慶興宮出發，經溪心寮保安宮、草湖寮代天宮、海尾朝皇宮、海尾代天宮、本淵寮朝興、什二佃南天宮、新吉庄龍安宮、什份塭清安宮、學甲寮慈興宮、溪南寮興安宮、公塭萬安宮、農場寮神農宮、學甲開臺清水寺、最後回到鹿耳門天后宮；先鋒官預計於晚上5時抵鹿耳門天后宮，等待參與廟宇的陸續入廟。

▼信眾見到媽祖出巡，紛紛駐足參拜。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼「台江迎神祭」開基鹿耳門媽祖魅力無窮　鑽轎腳綿長數百公尺。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼「台江迎神祭」開基鹿耳門媽祖魅力無窮　鑽轎腳綿長數百公尺。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼「台江迎神祭」開基鹿耳門媽祖魅力無窮　鑽轎腳綿長數百公尺。（圖／記者林悅翻攝）

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