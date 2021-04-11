白沙屯媽祖進香今深夜起駕！信徒臉書寫祈願　3小時湧1.8萬留言

▲白沙屯拱天宮媽祖將於今日深夜起駕前往雲林北港朝天宮進香，引來數萬信眾跟隨。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，將於今日深夜11時40分起駕出發，這起宗教界的年度盛事每年都吸引十數萬人參加，日前光是報名人數，就超過7.8萬，進香期間還有陸續加入的信徒，預估人數仍會倍增。

白沙屯拱天宮媽祖於今深夜起駕，稍早在白沙屯拱天宮臉書也同步開啟直播，許多無法親臨的信徒也紛紛在臉書下留言寫下自己的祈求，短短3小時就獲得21萬次觀看、1.8萬則留言。

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▲許多信眾無法到場跟隨，也紛紛在臉書追蹤直播，留言寫下自己的祈求。

廟方日前也在臉書提醒前往參加的信眾，媽祖徒步進香期間，正逢台灣中部地區限水，請珍惜水資源。香燈腳如果要借廁所或其他需求，主人家願意時請表示感謝，節約用水並保持整潔，主人家如果不方便時請體諒，共體時艱度過缺水困窘。

同時，未經主人允許切勿隨意進入民宅、店家、學校或其他私人場所，共同維護進香禮節。也請信眾在進香期間仍需配合「防疫新生活運動」，多喝水、勤洗手，保持社交距離，無法保持時請戴上口罩保護自己。

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