兒子問齊柏林：我們會破產嗎？　房子抵押買2800萬元鏡頭追夢

▲齊柏林之子齊廷洹分享與父親間的小故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

看見·齊柏林基金會來到台東，27日下午在卑南鄉利嘉國小梅園舉辦「飛閱臺灣」環境教育講座，近200餘位學生及鄉親參加，齊柏林導演的兒子齊廷洹特別南下分享台灣之美以及與父親拍攝時的小故事，還有台東知名的山豬哥呂縉宇談台東的珍貴生態，讓愛護自然的新能夠從小扎根。

卑南鄉鄉長許文獻表示，感謝齊萱牽線，在知本老爺酒店的支持下讓齊柏林基金會能夠來到台東講座，鄉公所特別選定綠意盎然的利嘉國小辦理，讓學生們可以輕鬆的坐在草地上去了解生態多樣與環境保護的重要性，配合學校環境課程，灌輸小朋友正確的觀念。

▲齊柏林之子齊廷洹分享與父親間的小故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

齊柏林之子齊廷洹(現任老師)在演講時也分享與父親之間的小故事，提到父親常常會擦拭在直升機前高畫數的鏡頭,而這鏡頭就要2800萬元，父親卻是拿我們住的房子去抵押借款買的，小時候，我也曾擔心的問過爸爸，會不會有天我們家會破產?

看見齊柏林基金會以土地與環境維護為使命，在全家便利超商的贊助下巡迴全國辦理環境教育講座。此次台東場在會前由基金會萬冠麗執行長、與知本老爺酒店經理劉祖寧、卑南鄉許文獻鄉長為同學打菜並與他們共餐，看見·齊柏林基金會也邀約小朋友能到淡水展館，基金會也將提供交通及門票補助，歡迎大家都能蒞臨參觀。

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