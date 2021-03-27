　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

兒子問齊柏林：我們會破產嗎？　房子抵押買2800萬元鏡頭追夢

▲齊柏林之子齊廷洹分享與父親間的小故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲齊柏林之子齊廷洹分享與父親間的小故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

看見·齊柏林基金會來到台東，27日下午在卑南鄉利嘉國小梅園舉辦「飛閱臺灣」環境教育講座，近200餘位學生及鄉親參加，齊柏林導演的兒子齊廷洹特別南下分享台灣之美以及與父親拍攝時的小故事，還有台東知名的山豬哥呂縉宇談台東的珍貴生態，讓愛護自然的新能夠從小扎根。

卑南鄉鄉長許文獻表示，感謝齊萱牽線，在知本老爺酒店的支持下讓齊柏林基金會能夠來到台東講座，鄉公所特別選定綠意盎然的利嘉國小辦理，讓學生們可以輕鬆的坐在草地上去了解生態多樣與環境保護的重要性，配合學校環境課程，灌輸小朋友正確的觀念。

▲齊柏林之子齊廷洹分享與父親間的小故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲齊柏林之子齊廷洹分享與父親間的小故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

齊柏林之子齊廷洹(現任老師)在演講時也分享與父親之間的小故事，提到父親常常會擦拭在直升機前高畫數的鏡頭,而這鏡頭就要2800萬元，父親卻是拿我們住的房子去抵押借款買的，小時候，我也曾擔心的問過爸爸，會不會有天我們家會破產?

看見齊柏林基金會以土地與環境維護為使命，在全家便利超商的贊助下巡迴全國辦理環境教育講座。此次台東場在會前由基金會萬冠麗執行長、與知本老爺酒店經理劉祖寧、卑南鄉許文獻鄉長為同學打菜並與他們共餐，看見·齊柏林基金會也邀約小朋友能到淡水展館，基金會也將提供交通及門票補助，歡迎大家都能蒞臨參觀。

►200ml，原價1100元，特價799元

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
「長雅輪」台北港撞歪煙囪　長榮回應了
翻船影片曝！高雄新船放鞭炮慶祝下水　現場驚呼：欸？
蔡依林有2新動作！　陸網仍灌爆：快和PUMA解約
快訊／長榮貨輪「卡住台北港」！　煙囪被撞歪動不了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

兒子問齊柏林：我們會破產嗎？　房子抵押買2800萬元鏡頭追夢

嘉市教育處：校外教學須選合格遊覽車廠商

嘉義市青年節表揚大會　112位青年獲獎

嘉義市兒童節　趣味闖關拉近親子距離

新竹兒藝節首推限量「燈會大禮包」　200店家集點免費換

台南蘇大媽想逃牢獄抗告成功　南檢：下周執行程序繼續進行

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

全國社區營養推廣　嘉義市3營養師獲獎

台東鴛鴦大盜愛偷農具！變現買毒　機車曝行蹤

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！　2024就能實現

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

兒子問齊柏林：我們會破產嗎？　房子抵押買2800萬元鏡頭追夢

嘉市教育處：校外教學須選合格遊覽車廠商

嘉義市青年節表揚大會　112位青年獲獎

嘉義市兒童節　趣味闖關拉近親子距離

新竹兒藝節首推限量「燈會大禮包」　200店家集點免費換

台南蘇大媽想逃牢獄抗告成功　南檢：下周執行程序繼續進行

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

全國社區營養推廣　嘉義市3營養師獲獎

台東鴛鴦大盜愛偷農具！變現買毒　機車曝行蹤

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！　2024就能實現

長榮「長雅輪」煙囪撞歪慘卡台北港　公司回應了！

快訊／蔡依林演唱會開賣前夕「贊助商PUMA突神隱」　公司回應了

南韓「泡麵之父」病逝！超霸氣蝦味條靈感來自女兒　穩坐龍頭36年

女房客蒸發！套房留下餓死貓屍　剩5隻皮包骨「分食同伴」惹心疼

陸網投票「Nike打5折買不買？」　45%人都喊買「不道歉也沒差」

安全帽「比馬桶還髒100倍」？　內行怕爆：下面1地方最髒

哈雷第1台「冒險多功能重機」7月日本交車！停車自動降低超安心

母親節10大必買保養懶人包：全都是經典商品、買了不會後悔

湯姆霍蘭德最後一部漫威電影！　《蜘蛛人3》殺青⋯現場畢業照曝光

黑金滷肉飯超誘人！盤點萬華4家必比登推介小吃　還有蕭敬騰愛店

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

地方熱門新聞

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

太魯閣2步道施工將施工封閉　為期近一個月

退休飛官改造　保時捷968金閃閃

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！2024實現

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

屏東婦想幫敘利亞難民乾妹保住財產　潮警耐心阻詐

高雄美濃慣竊專偷未上鎖單車　見被害嬤苦求原諒

台南和順工業區汰換40隻「眼」　

台南蘇大媽抗告變免囚　南檢：下周執行程序繼續走

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

吳鳳科大校慶變超跑展　法拉利麥卡倫千萬跑車現身

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

少年隊力勸輟學少年完成學業　重拾畫筆揮灑人生

水上代天府「擲杯博發財金」總額120萬

更多熱門

相關新聞

獨／羅尚樺殉職！孕妻忍淚寫追思卡：下輩子再續

獨／羅尚樺殉職！孕妻忍淚寫追思卡：下輩子再續

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午3時06分疑似在變換隊形時發生擦撞墜海，造成飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職。目前羅尚樺的靈堂設置在台東殯儀館，靈堂外設置追思牆，讓同袍、親友、家屬等人憑弔，而剛懷孕2個多月的羅妻25日也親筆寫下對丈夫的思念，「這輩子太短，我們下輩子再續」，一字一句充滿了對丈夫的愛，讓人看了相當不捨。

羅尚樺高中同學悲痛想夜奔靈堂　死黨阿嬤：像自己孫子

羅尚樺高中同學悲痛想夜奔靈堂　死黨阿嬤：像自己孫子

國一那年雞腿結拜！潘穎諄兄弟「才送滿月禮」：趕快回來

國一那年雞腿結拜！潘穎諄兄弟「才送滿月禮」：趕快回來

即／F-5E墜海！南仁港附近沙灘發現「大片殘骸」

即／F-5E墜海！南仁港附近沙灘發現「大片殘骸」

幼兒才剛生！潘穎諄父：相信兒子還活著

幼兒才剛生！潘穎諄父：相信兒子還活著

關鍵字：

齊柏林 卑南 台東

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

鳳梨被女網友嗆「台客」

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

即／高雄旗津港新船剛下水就「往左傾斜」

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

宋智孝甜勾金鍾國「我男朋友」！

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面