　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

推廣原住民特色旅遊　台東縣府推部落「食旅散策」挖掘在地魅力

▲台東縣政府推出「台東部落食旅散策Plus Travel」專刊，透過部落旅遊行程，打造一本專屬台東部落的旅遊指南書，藉此讓民眾得以親近了解在地的原住民特色文化。（圖／記者游宗樺攝）

▲台東縣政府推出「台東部落食旅散策」專刊，透過部落深度旅遊行推廣原住民特色文化。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台東報導

為推廣台東觀光，台東縣政府推出「台東部落食旅散策Plus Travel」專刊，透過輔導經營美食、部落旅遊行程，配合「台東部落食尚計畫」中合作的店家，打造一本專屬台東部落的旅遊指南書，藉此讓民眾得以親近了解在地的原住民特色文化。

台東是常被旅人稱為「三多」的地方，包含機場多、監獄多和原住民多，以目前台東人口約25萬人計算，仍然居住在台東的人數大約15萬人，其中原住民就佔了其中的3分之1，且人數眾多外族群也有相當多，全台16族原住民族中，台東就有阿美族、魯凱族、排灣族、卑南族、布農族、雅美族等等8族。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台東縣政府推出「台東部落食旅散策Plus Travel」專刊，透過部落旅遊行程，打造一本專屬台東部落的旅遊指南書，藉此讓民眾得以親近了解在地的原住民特色文化。（圖／記者游宗樺攝）

▲台東縣政府為推廣原民觀光，與旅遊常客共推專刊。（圖／記者游宗樺攝）

台東縣政府原住民族行政處從2018年推動「原住民再造山海部落新美學計畫」，協助改造了17個部落空間環境，還開發了14條創意部落的遊程，以文化「＋」教育、文化「＋」設計、文化「＋」體驗、文化「＋」的概念，讓人透過體驗來感受原民文化的魅力，也讓在地青年修整部落的閒置空間，營造美學延伸讓到訪的旅客能從「心」認識並愛上台東。

2021「我們＋起來」夢想生活分享季於3月19日舉辦「台東部落食旅散策Plus Travel」專刊發表，席間台東縣縣長饒慶鈴與部落深度旅遊玩家對話，藉由重點式介紹部落的旅遊行程，也讓部落力計畫夥伴暢談經驗交流，發覺台東部落的深度之美。

 
ET快訊
老闆生氣了！員工、學生為吃免費改鮭魚「一律開除、不教」
對尬！BMW狂打方向燈　賓士緊咬前車「不給插」一路纏鬥
快訊／國道1號北上6車連環撞　大回堵時速不到30公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比基尼妹搭肩甜笑！但「後面猛男」更搶鏡　本尊神出了：這樣也行

老闆生氣了！警告員工、學生　為吃免費改鮭魚「一律開除、不教」

專家警告今晚空氣很髒「北部勿淋雨」　冷氣團合體最強沙塵南下

推廣原住民特色旅遊　台東縣府推部落「食旅散策」挖掘在地魅力

沒在管缺水！台南大學生「慶生砸水球」玩嗨了　嗆網友：就想玩啊

「台大帥帥鮭」本人、行為都帥炸！學妹發文挺：別覺得鮭魚就壞

AZ疫苗開打　桃園5家醫院獲分配380瓶供3800人施打

快遞取貨要拍照！手扶欄杆「翹屁股」露S曲線　萬人跪了：好時尚

要贏侯友宜？蘇貞昌明早7:40打第一針　指揮中心曝「這麼早」原因

台灣又輸出病例！陸籍男返上海確診　指揮中心：去函聯繫中

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

台南「天井漩渦」奇景缺水乾涸　遊客看失望...景觀咖啡廳空位多

比基尼妹搭肩甜笑！但「後面猛男」更搶鏡　本尊神出了：這樣也行

老闆生氣了！警告員工、學生　為吃免費改鮭魚「一律開除、不教」

專家警告今晚空氣很髒「北部勿淋雨」　冷氣團合體最強沙塵南下

推廣原住民特色旅遊　台東縣府推部落「食旅散策」挖掘在地魅力

沒在管缺水！台南大學生「慶生砸水球」玩嗨了　嗆網友：就想玩啊

「台大帥帥鮭」本人、行為都帥炸！學妹發文挺：別覺得鮭魚就壞

AZ疫苗開打　桃園5家醫院獲分配380瓶供3800人施打

快遞取貨要拍照！手扶欄杆「翹屁股」露S曲線　萬人跪了：好時尚

要贏侯友宜？蘇貞昌明早7:40打第一針　指揮中心曝「這麼早」原因

台灣又輸出病例！陸籍男返上海確診　指揮中心：去函聯繫中

「美中會談把紅線講清楚」　江啟臣提醒：蔡政府應觀察大環境變化

快訊／嘉義某醫院宿舍爆「1女輕生」！生前傳訊丈夫：壓力大　

高國麟7局開轟！悍將4比4追平桃猿

被踢出蘋果供應鏈　歐菲光：不會倒下「反而可以去掉包袱」

排骨酥一咬爆汁！北投懷舊酒家菜　私房鮑汁腴鳳爪內行人必點

比基尼妹搭肩甜笑！但「後面猛男」更搶鏡　本尊神出了：這樣也行

美遊客擠爆邁阿密海灘　當局發布緊急狀態實施宵禁

三星堆遺址與外星人有關？考古專家：肯定不是外星文明！

訂不到位翻臉砸店！汐止熱炒店魚缸被敲碎　業者：是熟客算了

美日聯合聲明「狼狽為奸」　胡錫進：東京幹了損害中國的事

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

碩士女月薪28K　網：書白讀了

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

「張鮭魚之夢」奔雲林　爽領3000元大鮭魚

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

鮭魚們賺到了？　他曝「難以接受真相」：免錢往往最貴

給壽司郎狠狠上了一課？　內行人分析：太懂台灣人

網美拍照抓角度　31秒縮時驚呆網

更多熱門

相關新聞

視察台東原住民族產業發展　賴清德閉門和青年座談

視察台東原住民族產業發展　賴清德閉門和青年座談

為落實原住民族產業深根，創造在地永續就業及吸引原住民族青壯年返鄉創業，原住民族委員會以「輔導精實創業」、「補助創新研發」及「創業貸款」等計畫，提供族人最實質的幫助。賴清德副總統20日到台東視察，除實地參訪原住民族企業粨種人食品股份有限公司及TTstyle原創館，並與返鄉青年族人進行座談，但過程不只謝絕媒體提問，座談也請記者離席不讓媒體進入。

台東民宿業者：名有「樹屋」　帳篷、卡拉OK免費

台東民宿業者：名有「樹屋」　帳篷、卡拉OK免費

視察台東原住民族產業發展　賴清德閉門和青年座談

視察台東原住民族產業發展　賴清德閉門和青年座談

下野部落54戶用水不足　重資4500萬延長自來水管

下野部落54戶用水不足　重資4500萬延長自來水管

昆大麗6天雙飛遊僅4300元 拒兩男性報名、強制購物藏行程

昆大麗6天雙飛遊僅4300元 拒兩男性報名、強制購物藏行程

關鍵字：

台東旅遊原住民部落

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

侯佩岑母現機場「牽手女婿」再惹議！

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面