推廣原住民特色旅遊　台東縣府推部落「食旅散策」挖掘在地魅力

▲台東縣政府推出「台東部落食旅散策」專刊，透過部落深度旅遊行推廣原住民特色文化。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台東報導

為推廣台東觀光，台東縣政府推出「台東部落食旅散策Plus Travel」專刊，透過輔導經營美食、部落旅遊行程，配合「台東部落食尚計畫」中合作的店家，打造一本專屬台東部落的旅遊指南書，藉此讓民眾得以親近了解在地的原住民特色文化。

台東是常被旅人稱為「三多」的地方，包含機場多、監獄多和原住民多，以目前台東人口約25萬人計算，仍然居住在台東的人數大約15萬人，其中原住民就佔了其中的3分之1，且人數眾多外族群也有相當多，全台16族原住民族中，台東就有阿美族、魯凱族、排灣族、卑南族、布農族、雅美族等等8族。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台東縣政府為推廣原民觀光，與旅遊常客共推專刊。（圖／記者游宗樺攝）

台東縣政府原住民族行政處從2018年推動「原住民再造山海部落新美學計畫」，協助改造了17個部落空間環境，還開發了14條創意部落的遊程，以文化「＋」教育、文化「＋」設計、文化「＋」體驗、文化「＋」的概念，讓人透過體驗來感受原民文化的魅力，也讓在地青年修整部落的閒置空間，營造美學延伸讓到訪的旅客能從「心」認識並愛上台東。

2021「我們＋起來」夢想生活分享季於3月19日舉辦「台東部落食旅散策Plus Travel」專刊發表，席間台東縣縣長饒慶鈴與部落深度旅遊玩家對話，藉由重點式介紹部落的旅遊行程，也讓部落力計畫夥伴暢談經驗交流，發覺台東部落的深度之美。