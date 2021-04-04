欠10萬被砍連轟7槍復仇！角頭倒地小弟衝上　他逃不過奔警所投案

▲大同警方4日清晨移送開槍殺人的廖姓男子（押送前方）及其共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市大同區3日晚上11時左右許發生一起黑幫槍擊案，大同區當地角頭「四坎仔」廖姓成員在昌吉街1家通訊行，持改造手槍朝店內連開7槍後逃逸，當時正在屋內的楊姓角頭（43歲）的背部以及腰部、手腳4處中彈，被緊急送往馬偕醫院搶救，廖男開槍後與開車同行的高姓駕駛（30歲）陪同下到往派出所投案，警詢後今晨將兩人分依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂罪嫌移送地檢署。

▲大同警方4日清晨移送開槍殺人的廖姓男子並查扣作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

大同警方表示，中槍傷者也是有幫派背景的楊姓角頭，涉嫌持改造手槍前往開槍傷人的「廖仔」則是四坎仔廖姓成員，警方查出，原來廖男積欠楊姓角頭約10萬元債務，3月中旬才遭到楊男率眾砍殺，所幸廖男僅獲輕傷逃過一劫，但他心生不滿，犯案當天教唆高姓男子陪同，開著借來的白色轎車，堵到楊男後朝他猛開7槍復仇示威。

好笑的是廖男開槍報復後，一度想開車逃離，兩人卻因對借來的轎車操作不熟悉無法打開車門，加上該處為傷者地盤，槍聲大作後對方人馬已經聞訊趕來，兩人者才跑到民族路派出所投案，並主動繳出犯案用的操作槍改制的改造手槍，警方才派人趕赴現場將傷者送醫，並將兩人依上述罪嫌移送。

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