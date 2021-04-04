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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭醫美女和閏密搭上死亡列車！妹衝花蓮找人　半路接心碎來電

記者陳凱力、游芳男／綜合報導

台鐵太魯閣號2日上午發生半世紀最嚴重事故，造成51死200人傷。宜蘭一名蔡姓女子和友人相約分別前往台東，未料竟搭上死亡列車，心急如焚的家屬不斷打電話都無法接聽，再打到醫院也查無名單，家屬決定會合後前往花蓮一探究竟，卻在半路上接獲令人心碎的電話。

▲友人通知「姊姊也座這台車」　她衝花蓮尋親…半路接心碎來電。（圖／記者游芳男翻攝）
▲蔡小姐的姊姊搭上出事的太魯閣號，在前往花蓮找人的路上，接到令人心碎的電話通知。（圖／記者游芳男翻攝）

死者蔡女的妹妹說，自己收到與姊姊相約到台東的朋友通知，才知姊姊也在這台車上，因為一直沒辦法連絡上姊姊，打給相關的醫院查詢傷者名單也沒有，非常焦急，妹妹從彰化趕回宜蘭與爸媽會合，沒想到在前往花蓮的路上就接到分駐所的電話，通知姊姊過世的消息。

蔡女的外婆早上因病過世，因此蔡母先到隔壁的牌位上香，她拿著香痛哭，向母親(外婆)說自己沒有顧好女兒…出事了…現在她(女兒)出事了，邊哭邊交代母親，女兒現在過去那邊了，你們要好好互相照顧…哀戚的畫面，令旁邊的人都鼻酸。

▲宜蘭醫美女和閏密搭上死亡列車！姊衝花蓮找人　半路接心碎來電。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蔡母先到母親的牌位上香，她說自己沒有顧好女兒…現在女兒出事了，過去她那邊了，請母親和女兒要互相照顧。

31歲的死者蔡女在台北從事醫美工作，宜蘭人，她的妹妹說，姊妹感情很好，姊姊常常和爸爸撒嬌，也和自己互稱對方「你是我的心肝寶貝」、「我是你的寶貝心肝」，收到噩耗，讓他們非常傷心，希望參姊姊能好好走。

▲▼太魯閣號「第3節」拖出隧道了！　車廂完整玻璃碎裂。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號「第3節」拖出隧道了，車廂完整但玻璃碎裂。（圖／記者黃國霖攝）

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