通緝犯躲汽車旅館販毒！拒捕衝撞警車　警連轟21槍拖下車制伏

記者陳崑福／屏東報導

高雄市許姓男子因販毒被法院判處有期徒刑9年10個月確定，因未到案執行遭發佈通緝，逃亡期間仍不悔改，利用汽車旅館做為販毒場所，屏東縣里港警方獲報前往圍捕，他竟不顧用路人安全高速駕車逃逸，甚至不惜衝撞警車以求突圍，遭警連轟21槍逮獲，訊後送辦遭押解歸案並聲押禁見獲准，擴大偵辦。

▲里港警方逮許姓毒品緝犯遭衝撞，連轟21槍逮人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼衝撞逮人、查扣證物。

里港警分局表示，44歲的許姓男子，因販毒案被屏東地方法院判刑9年10個月確定，但未如期到案服刑，被屏東地檢署發布通緝，逃亡期間仍不知悔改，持續以販賣毒品維生。

許嫌為規避警方查緝均利用汽車旅館做為販賣毒品交易地點，由於生性狡滑，平日警覺性甚高，多次遭遇警方查緝時，均不顧用路人安全高速駕車逃逸，甚至不惜衝撞警車以求突圍。

里港警分局緝毒專責小組於28日凌晨接獲線報，得知許嫌欲前往屏東市某汽車旅館進行交易毒品，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，並由偵查隊長陳忠義率幹員前往埋伏，發現他所駕駛的自小客車抵達現場，專案小組即駕偵防車堵住他的去路。

他為求突圍，駕車高速衝撞員警偵防車，造成偵防車車頭嚴重毀損，專案小組同仁為避免造成民眾及警方人員生命財產遭受立即危害，即大膽用槍朝許嫌車輛連開21槍後，將他拖下車當場逮捕，並在車上起獲安非他命等毒品，及毒所得新台幣9萬7000，訊後依毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌，移送檢方偵辦，訊後聲押獲准禁見。

分局長楊龍祥呼籲，毒品對人體健康影響甚鉅，許多社會治安問題也因毒品而生，民眾切勿因好奇或逃避壓力，輕忽毒品的危害冒然嘗試，一旦沾染上毒品不論身心健康或家庭財產都遭受萬劫不復的傷害，得不償失。

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