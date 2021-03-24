中和男開車衝撞！警員翻身開槍超危險　他躲回家跟女友吸毒嗨翻

記者陳雕文／新北報導

新北市中和警15日晚間11點多巡邏時，要攔查一輛違規的黑色馬自達，竟遭對方衝撞機車，員警隨即上前大聲喊，「下車！」怎料駕駛竟踩油門撞警員，警員順勢翻身開了一槍，但該車仍撞開警用機車後逃逸，後來警方循線到三峽民宅將其逮補，現場還查獲毒品。

▲▼馬自達想衝破攔查，還差點撞上警方，警員及時轉身跳開射擊一槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，當時警方看到黑色馬自達在信義、興南路口違規倒車，因此上前盤查，怎料對方不下車還加速駛離，員警驅車追！到了中正、板南路口的紅燈，勇警站在馬自達的車頭前拔槍大喊，「我再說最後一次！下車！」駕駛竟抓狂踩油門衝，警員被頂開，順勢跳開並開槍，擊中車輛左保險桿，但仍被拒查駕駛逃逸成功。

從密錄器畫面可發現，黑色馬自達不顧警方性命，為了逃跑加速衝撞，好在勇警迅速反應，才沒受傷；不少居民被夜晚的槍響、飛車聲嚇到，也有人在地方社團「我是中和人」發文表示，「連城路這裡怎麼一堆警車聲，發生什麼事」，引起社友討論，紛紛留言「好恐怖，晚上還是乖乖待在家裡」、「聽得心好恐慌」、「剛剛好大的聲響」。

▲呂男躲回三峽的住處跟女友吸毒開趴，被警方逮個正著。（圖／記者陳雕文翻攝）

中和警分局指出，2名員警身體皆無傷，但派出所機車遭撞毀損；經查該車為租用車輛，經調閱監視器及分析租用紀錄，研判駕駛人為46歲呂姓男子，並鎖定他藏身於三峽區民宅內，專案人員即前往該處，看到吸毒狂嗨的呂男正要起身上廁所時，一舉將他及46歲張姓女友逮捕。

警方搜索呂男住處，起出安非他命2小包、吸食器2只，全案依毀損公物、妨礙公務、毒品防制條例依法究辦。