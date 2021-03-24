　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中和男開車衝撞！警員翻身開槍超危險　他躲回家跟女友吸毒嗨翻

記者陳雕文／新北報導

新北市中和警15日晚間11點多巡邏時，要攔查一輛違規的黑色馬自達，竟遭對方衝撞機車，員警隨即上前大聲喊，「下車！」怎料駕駛竟踩油門撞警員，警員順勢翻身開了一槍，但該車仍撞開警用機車後逃逸，後來警方循線到三峽民宅將其逮補，現場還查獲毒品。

▲▼開槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼馬自達想衝破攔查，還差點撞上警方，警員及時轉身跳開射擊一槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼開槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，當時警方看到黑色馬自達在信義、興南路口違規倒車，因此上前盤查，怎料對方不下車還加速駛離，員警驅車追！到了中正、板南路口的紅燈，勇警站在馬自達的車頭前拔槍大喊，「我再說最後一次！下車！」駕駛竟抓狂踩油門衝，警員被頂開，順勢跳開並開槍，擊中車輛左保險桿，但仍被拒查駕駛逃逸成功。

從密錄器畫面可發現，黑色馬自達不顧警方性命，為了逃跑加速衝撞，好在勇警迅速反應，才沒受傷；不少居民被夜晚的槍響、飛車聲嚇到，也有人在地方社團「我是中和人」發文表示，「連城路這裡怎麼一堆警車聲，發生什麼事」，引起社友討論，紛紛留言「好恐怖，晚上還是乖乖待在家裡」、「聽得心好恐慌」、「剛剛好大的聲響」。

▲▼吸毒。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲呂男躲回三峽的住處跟女友吸毒開趴，被警方逮個正著。（圖／記者陳雕文翻攝）

中和警分局指出，2名員警身體皆無傷，但派出所機車遭撞毀損；經查該車為租用車輛，經調閱監視器及分析租用紀錄，研判駕駛人為46歲呂姓男子，並鎖定他藏身於三峽區民宅內，專案人員即前往該處，看到吸毒狂嗨的呂男正要起身上廁所時，一舉將他及46歲張姓女友逮捕。

警方搜索呂男住處，起出安非他命2小包、吸食器2只，全案依毀損公物、妨礙公務、毒品防制條例依法究辦。

ET快訊
阿兵哥買飲料大喊「我要腦殘」店員憋笑　下秒見1動作忍不住了
4人以下公司要納保！政院明拍板「勞工職災保險法」千萬人受惠
快訊／遊覽車自撞蘇花山壁6死！駕駛100萬元交保
長榮貨輪擱淺插土近照曝光！船首整個刺進蘇伊士運河河岸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爽勾人妻業務「激情纏綿」還產子…小王設計師扭頭密報！下場最慘

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關：總身家1.7億

2土狗攻擊柴犬．咬傷女主人　桃園男辯腳沒力：來不及阻止

中和男開車衝撞！警員翻身開槍超危險　他躲回家跟女友吸毒嗨翻

茶飲店前股東竄改統一發票想撈千萬　「隨機檢查碼」露餡

快訊／遊覽車自撞蘇花山壁6死！　駕駛「100萬元交保候傳」

搭訕女子、少男載往深山猥褻性侵　新竹之狼判刑5年

同袍湧羅尚樺靈堂追思！學弟手繪「Q版空軍」悼：剩下的事，我們扛

「冰紙」揪貪警！擦擦筆狂A警光山莊住宿費　詐200萬遭起訴

前南投縣長李朝卿貪污案再遭判刑定讞　刑度加總達108年

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

爽勾人妻業務「激情纏綿」還產子…小王設計師扭頭密報！下場最慘

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關：總身家1.7億

2土狗攻擊柴犬．咬傷女主人　桃園男辯腳沒力：來不及阻止

中和男開車衝撞！警員翻身開槍超危險　他躲回家跟女友吸毒嗨翻

茶飲店前股東竄改統一發票想撈千萬　「隨機檢查碼」露餡

快訊／遊覽車自撞蘇花山壁6死！　駕駛「100萬元交保候傳」

搭訕女子、少男載往深山猥褻性侵　新竹之狼判刑5年

同袍湧羅尚樺靈堂追思！學弟手繪「Q版空軍」悼：剩下的事，我們扛

「冰紙」揪貪警！擦擦筆狂A警光山莊住宿費　詐200萬遭起訴

前南投縣長李朝卿貪污案再遭判刑定讞　刑度加總達108年

洪一中發燒請假　郭建霖代掌兵符

散戶熱錢湧入股市　2月證券劃撥帳戶餘額創新高！

台糖加油站今起全面暫停洗車業務　盤點34座救旱井支援用水

《動森》觀光導覽製作站上線　製作出專屬你小島的海報及影片

透天隔6公尺距離！鄰居「卻規定9點前洗衣」　她怒：政府有規定嗎

台中苗栗4／6起「供5停2」！多久前該儲水？...7大須知一次看

iPhone 13渲染圖曝光！瀏海終於有變化　頂規版將衝破6.5萬？

新屋入厝前的最後一步！裝潢後清潔工程是什麼？行情價格報你知

沙發影響男主人運勢！盤點10大NG擺法　頭上有燈也中槍

攝影迷歷史控必看！超過600幅珍貴畫面首曝光　還有霧社事件寫真帖

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

白車硬衝校門斑馬線險撞學生　無良駕駛找到了

租特斯拉出遊…闖紅燈撞撞機車　女駕駛：自動駕駛的錯

高雄男下國道「直衝加油站爆炸」　當場燒成焦屍

嘉義24歲女醫檢師頭部碎裂　遭大貨車撞死

快訊／丁允恭桃色風波案　遭

台北3女囚驚爆脫逃　揪男友摩鐵開趴

即／首例！桃園店家複製發票欲奪千萬頭獎

高雄男「駕車撞加油站」爆火球燒死　監視器影片曝光

羅尚樺妻子悲痛發文「你把餘生全給了我」

群交趴賠掉工作！穆川申自曝靠「一根棒棒」找回自信

真的被檢舉！小商人嗆南投：徵人改名選議員

羅尚樺妻淚崩！挺孕肚返事故地招魂

更多熱門

相關新聞

中和醉漢開BMW撞分隔島　爬下車繼續幹譙警察

中和醉漢開BMW撞分隔島　爬下車繼續幹譙警察

新北市中和區一名男子在熱炒店喝酒，到了24日凌晨1點多，已經醉茫茫的他還開著BMW上路，高速衝撞中正路的分隔島！安全氣囊瞬間爆開、喇叭長鳴車頭毀損，巨大聲響把周遭居民都嚇了一跳！男子雨中狼狽下車，看到上前關心的警方還嗆聲辱罵，最後被依法送辦。

衝進住家開槍！緬甸7歲童憾成「最年幼」死者

衝進住家開槍！緬甸7歲童憾成「最年幼」死者

酒飽揪養眼妹出場被拒　魯蛇男開槍砸店耍威

酒飽揪養眼妹出場被拒　魯蛇男開槍砸店耍威

老父面前硬上51歲親媽！毒蟲下場曝光

老父面前硬上51歲親媽！毒蟲下場曝光

檳榔、保力達P、啤酒...桃園吸毒男什麼都偷

檳榔、保力達P、啤酒...桃園吸毒男什麼都偷

關鍵字：

中和開槍逃逸吸毒

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面