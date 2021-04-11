牛仔裙「裡面全空」霸氣側露！網友神出釣蝦妹本尊　竟是竹南女神

▲穿搭吸引其他客人目光。（圖／陳怡鈞授權提供，勿任意翻攝，下同）



記者黃可昀／綜合報導

今天臉書流傳一張「釣蝦場」照片，看似所有人依序坐在池子旁釣蝦，但有個亮點讓人瞬間目不轉睛，簡直連釣竿都忘記顧，照片曝光後網友們瘋狂轉發，這名金髮妹子的身分也跟著被神出，原來她是竹南小有知名度的釣蝦場女神。

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▲側面有亮點。



一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，這名金髮妹坐在椅子上釣蝦，手裡還握著戰利品，一隻和手掌差不多長的活蝦，但重點並非蝦子或顧客，而是她「側面全開」的超火辣穿搭，其他客人視線都忍不住飄過去，原PO也開玩笑地說，「身為釣蝦新手的我，專注盯著釣蝦高手、虛心學習，也是很合情合理的。」

從照片中可見，金髮妹穿著淺色牛仔裙，裡面並沒有額外穿內搭衣遮掩，從背後看露出一整片白皙美背，側面則是直接露出半球，腳上還踩著銀色高跟鞋，俏皮與性感風格兼具，也難怪照片才曝光一天就超過3000人按讚。

▲陳怡鈞是釣蝦場常客。



底下留言神出這名妹子真實身分，原來她是來自苗栗竹南的「陳怡鈞」，時常出沒在釣蝦場，不少當地釣客認得她身影。陳怡鈞向《ETtoday新聞雲》透露，朋友最近開了一間達人休閒釣蝦場，當天是特地去向朋友捧場，旁人隨手拍了幾張照片，想不到就在網路爆紅。

網友紛紛表示，「突然想吃蝦」、「我第一次感覺釣蝦是一種培養耐心的休閒活動」、「不要打球了，去釣蝦」、「老闆沒蝦子沒關係，我包到她離開為止」、「男客人應該不在乎池子裡到底有沒有放蝦了」、「美女就是差別待遇啊~看看人家的椅子XDDD」。