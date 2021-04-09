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「27歲男演員」天價違約金追愛！閃婚正妹網紅　1個月後淪階下囚

▲正妹網紅閃婚27歲男演員。（圖／翻攝自廣州日報）

▲網紅外形俏麗。（圖／翻攝自廣州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一正妹今年30歲，身材凹凸有致，是一名有33萬粉的網紅。原本一切都順利的她，遇到一名自稱是演員的男子，一頭熱與其結婚後，之後的生活簡直是噩夢連連……。

據《廣州日報》報導，2020年1月，王姓正妹通過某社交平台認識了吉林楊姓男子。楊男自稱是名演員，跟王女年紀相仿，長相雖然普通，「但看著還算舒服。」

經過短暫接觸，雙方一見如故。很快，楊男拎著行李箱來到上海找王女。他口口聲聲稱，自己為了能來見王女，和兩個劇組進行了解約，賠了一大筆違約金。

這樣的「義無反顧」深深打動了王女，隨後，兩人生活在一起，同居期間，兩人所有的生活開銷都由王女支付，4個月裡，她為這段真愛共花了30多萬元（人民幣，下同）。

▲正妹網紅閃婚27歲男演員。（圖／翻攝自廣州日報）

▲兩人相戀不久就閃婚。（圖／翻攝自廣州日報）

相戀後沒多久，楊男一改往日的溫柔體貼，經常懷疑女友出軌「劈腿」，還常常因為一點瑣事就大發雷霆，甚至將王女與朋友、親人孤立起來，這讓女方在精神上備受折磨。

去年5月，兩人又大吵了一架，王女竟衝動提出「結婚」來證明自己的清白。 之後，她怎麼也沒想到，婚姻竟會是一場噩夢。如今，在她看來，楊男當時同意與自己結婚，無非是看中了自己的經濟實力，可以一直「有錢花」。

兩人當年5月結婚，第10天楊男就以想要創業為由索要10萬元。而在此後，一個陌生女人也找到了王女，並聲稱楊男是她的男友。王女這才發現，自己的丈夫是一個徹頭徹尾的「渣男」。

▲正妹網紅閃婚27歲男演員。（圖／翻攝自廣州日報）

▲男方已被逮捕。（圖／翻攝自廣州日報）

原來，楊男在與王女結婚的同時，竟和多名女性保持著情侶關係。更令人難以置信的是，在和王女結婚登記的當天，請王女家人吃飯的錢，都是從別的女性那裡騙來的。

就這樣，王女聯繫了來自北京的霍姓女子。並從後者口中得知，霍女不僅被騙了20多萬元，還為楊男打掉了一個孩子，並且患上了嚴重的抑鬱症。6月，王女和霍女被拉入一個微信群組，群裡的十幾名女性都聲稱曾被楊男騙過錢財。

經查，楊男5年來騙取10餘名被害人百餘萬元錢財。目前，這起詐騙案正在審查起訴階段，等待他的將是3到10年不等的有期徒刑。

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