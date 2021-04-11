最大尺度！台灣爆乳鋼琴YouTuber「傳新片」　網嚇壞：根本是裸體

▲Pan Piano最新影片彈奏《DARLING in the FRANXX》片尾曲。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣第一女YouTuber「Pan Piano」（小P的音樂工房）訂閱高達226萬，影片主打以性感風格cosplay彈奏動漫歌曲，在台、日擁有大量粉絲，而最新片封面再一次挑戰尺度極限，靠著神角度讓好身材若隱若現，看上去顯得色氣十足，讓網友忍不住驚呼「根本是裸體吧」！

網友10日晚間在PTT貼文，提到小P上新影片前釋出一張宣傳照，誘惑指數突破天際，「修但幾勒！這看起來根本是裸體吧！」照片角度過於引人遐想，看上去就像全裸再披一件外套，他忍不住求問，「大家覺得……Pan Piano拍這張照片的時候裡面有穿衣服嗎？」

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照片貼出後，網友對小P再次刷新性感極限讚譽有加，「越來越懂拍了」、「真的沒穿就不會有這麼多追蹤者了」、「身材真的超完美」、「Pan真的是台灣之光，不露臉不業配22X萬訂閱」、「要露不露的界線，她真的很會」、「最高境界，音符就是外衣」。

▲Pan Piano是台灣第一女Youtuber，影片觀看次數驚人，粉絲遍布台灣、日本、美國、韓國、中國大陸。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

不過有不少達人仔細研究照片，認為拍攝時外套內應非全裸，「一定有穿不然胸部怎麼托高」、「完形心理騙了你」、「有穿啦，角度問題」、「沒穿的胸部才不是這樣」、「以女生角度來說一定有穿」、「這怎麼可能沒穿？穿5件都拍得出這種效果。」

Pan Piano新影片彈奏的歌曲來自日本創機器人動畫《DARLING in the FRANXX》片尾曲《トリカゴ》，上片12小時累積17萬次觀看，留言中日語、英語數量比中文還要多。

本站新聞曾報導，小P從小就很喜歡看日本動漫，希望藉由cosplay動漫角色讓觀眾能更有代入感，聆聽音樂的同時也能看見喜歡的角色。另外根據網紅行銷平台NoxInfluencer推估，Pan Piano單是靠Youtube廣告分潤，1個月就能進帳75至143萬元。