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漂亮就是吃香「做錯事不會被罵」　正妹揭3困擾：再努力也沒用

正妹滑手機,談戀愛,兩性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲正妹真的會有比較多的好處嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都覺得漂亮的人做任何事都會比較吃香，不過，面容姣好就真的沒有任何困擾嗎？一名女網友就發文表示，因為她不是長相特別出色的女生，所以好奇是不是長得漂亮就會活得更容易？貼文一出，立刻引發熱議，有網友就回應，「在社會上比普通女孩多很多機會」、「沒有好處，你還是把口才培養好吧」。

這名女網友在Dcard上，以「長得漂亮有什麼好處」為題發文，提到自己因為是平凡的「普妹」，生活也過得很普通，因此很好奇正妹在生活中有沒有什麼好處、吃香的例子，是不是漂亮的女生就能生活得比較輕鬆、容易呢？

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▲▼打電話。（圖／記者曾筠淇攝）

▲雖有不少人羨慕正妹，但就有過來人點出3大困擾。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，不少網友都留言回應，「如果你沒有皮囊，誰會看到你的內心」、「做錯事基本上不會被罵，通常都比別人更被耐心對待」、「在社會上比普通女孩多很多機會」、「美麗就是競爭力」、「就像想看一本書，也要先被封面上的介紹文字吸引才行」、「工作比較好找是真的」、「長得漂亮不用努力，人際關係自己會找上門來」。

不過，也有些人指出美女常會遇到的困擾，「被當花瓶看待的時刻也多很多」、「沒屁用，被當花瓶而已」、「不管再怎麼努力，別人都認為你得到的一切只是因為你漂亮」、「會遇到渣男」、「很常被要賴，和噁男騷擾」、「被搭訕很多」、「我有個朋友就是性騷擾收集器」、「同性莫名的敵意」。

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