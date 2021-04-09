44歲老闆出22萬包養！18歲制服妹當晚獻身…醒來收到「冥幣」氣炸

▲兩人回家途中。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江溫州一18歲正妹日前偶然認識了一名44歲的老闆，對方看她膚白貌美還年輕可人，竟提出希望可以包養她，並大方表示每月可以給女方5萬元人民幣（約新台幣22萬元）。當晚，兩人就發生了性關係，沒想到，事後女孩一看現金，竟是一堆冥幣，當場氣昏倒。

綜合陸媒報導，前幾天，溫州當地的一個派出所警員接到了一名女子的報警。吳姓女子在電話中控訴，自己的租屋被人偷了，有名男子將自己的5萬元現金（人民幣，下同）帶走了，希望警方能夠幫助逮捕這名男子。

吳女是溫州平陽人，今年才18歲，一開始來到警察局的時候，她告訴警方，有名「大老闆」來到自己的租屋，走後錢就不見了，所以懷疑是這名男子拿了錢。警方接到消息之後，本以為是一場普通的盜竊案，沒想到介入調查之後，卻發現真相並不是吳女所說的這樣。

原來，吳女並不是丟了5萬元，而是被人騙了。吳女所說的老闆是44歲的劉男，二人在一次偶然的機會下相識。

劉男看到吳女長得比較漂亮，便動了歪心思，思前想後，想了一個「好主意」，在案發的前一天，主動找到了吳女，並告訴她自己願意出每月5萬元包養她。吳女聽了之後馬上答應，並在晚上帶著男方回到了自己的租屋裡，隨後二人發生了性關係。

二人發生關係之後，吳女打開袋子發現5萬元竟然變成了冥幣，一氣之下就報了警，謊稱自己的錢被偷了。

在派出所裡，劉男坦白說，自己根本不是什麼老闆，也沒有什麼錢，當天在跟吳女談好每月5萬元的價格之後，便找了一些冥幣裝在了袋子裡拿給了吳女，由於當時直接把冥幣放進了抽屜裡，所以吳女並不知道，還以為自己給她的是真錢。