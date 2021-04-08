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台新妹慶功宴「只遮重點」深V出席！鄉民一看戰袍全瘋了：很敢穿

▲▼台新銀行慶功宴照片火了。（圖／翻攝自PTT、IG）

▲台新銀行慶功宴照片火了。（圖／翻攝自PTT）

記者黃可昀／綜合報導

今日PTT上有一篇文章討論度爆表，鄉民齊出動要神出這名台新銀行員工，起因全是日前慶功會一張照片，眾人見到這名清純的白皙妹子眼睛一亮，更大的爆點是她當天穿著的低胸小禮服，展現氣質的同時更大方秀出好身材，照片一曝光網友們全炸鍋。

一名網友在PTT表示，這張照片來源是台新銀行「北四區旺年會暨年度冠軍慶功宴」，目前能掌握的線索只有這張照片，於是PO出來請廣大鄉民一起幫忙找出這名妹子FB。

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眾人一看照片瞬間明白為何這名台新妹會一炮而紅，光是五官就無可挑剔，無辜水靈的大眼睛，配上無害笑容與微捲長髮，散發出小清新的氛圍感，但穿搭部分充滿驚喜，胸前開衩的V領設計讓人視線焦慮，害羞得不敢直視，眾人對於她的自信以及逆天容貌感到相當震驚，就連臉書也出現多篇「神人」文章，大家都想找出這名妹子的聯絡方式。

底下留言有人PO出IG截圖並表示，這名台新妹是來自「南新莊分行」的理專，不過實際搜尋此帳號發現，並非由本人所經營，內容大多是分享網路上的美女，所以消息真實性有待考察。

▲▼台新銀行慶功宴照片火了。（圖／翻攝自PTT、IG）

▲網傳來自南新莊分行。（圖／翻攝自IG）

網友紛紛留言，「我一定找她辦卡或買基金」、「慶功宴可以穿這樣？這感謝祭吧」、「哪個分行，我明天去找她買定存買美金借信貸」、「已經開戶還可以再開嗎」、「台新真的是銀行美女產地」、「上關鍵字熱搜了」。

不過，也有很多人認為在同事面前這樣穿不妥，要多注意走光問題，「銀行這麼保守穿這樣不就…」、「這真的很母湯，全場目光應該都在他身上」、「這真的很敢穿，現場高階主管一堆」、「這一不小心就走光了吧。」

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