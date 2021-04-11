不畏艱難險阻嶺南抗爭成功10週年　時力辦展紀念

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2001年永揚事業廢棄物掩埋場欲進駐台南東山嶺南村，有威脅烏山頭水庫水質疑慮，不安的村民被迫站上火線與財團對抗，走過10年抗爭路，環評會終在2011年4月12日撤銷永揚案，抗爭成功10週年之際，時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚，宣布舉辦為期1週《家鄉保衛戰－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》。

時代力量邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁，並省思、展望國土環境與水資源保育的未來。

時代力量黨主席立委陳椒華，當年是協助村民自救會的環團人士，過程中還遭到業者委託的黑道持鐵條毆打成傷，但仍不改其志，繼續在各會議中為村民發聲，她笑稱自己是被鐵條打過的鐵娘子，未來也會繼續為守護土地與水資源而努力。

陳椒華回憶當年指出，許多長輩都說，自己再活也沒多少年，但希望能捍衛乾淨的水源，讓後代還能安然在嶺南過活，因此陸續發起多次和平抗爭、發傳單、苦行；村民不畏艱難為下一代著想的心讓她非常欽佩，她認為若沒有村民們堅持到底，運動不可能成功，很榮幸能夠在各場訴訟、抗議、會議中貢獻自己的專業，陪村民們走過這一段。陳椒華也呼籲市長更加重視東山的環境保育，例如以設立保護區的方式，避免再次遭遇不當開發威脅。

東山環境保護自救會代表陳顯茂說，十年抗爭路開了上百場記者會，不是往台南跑就是往台北跑，村民包車北上就一二十次，感謝有環團協助蒐證，才能順利舉證業者造假，避免烏山頭水源被汙染，讓他回歸平靜農耕生活，推行友善環境的農業。陳顯茂感嘆，當年一起奮鬥的戰友許多都年紀不小，近年逐漸凋零，希望年輕一輩也能夠重視環境，主政者更是要把關。

台南市環保聯盟理事長黃安調則說，當年村民找上環團時，他問「有無找民意代表」，村民告訴他「有路找到沒路了」，讓他非常憤慨，打定主意「不介入幫忙不行」，詳細了解過程後才發現，過去相關會議村民都不知情，許多程序都是在暗中進行，立委也不幫忙，於是他憤而召集村民抵制投票，最後創下12.9%的超低投票率，引起全國關注。

黃安調甚至在2009年被三名黑道男子圍毆到住院，頭部縫了25針，讓他非常感嘆村民面對何等威脅。黃安調說，環境爭議仍然層出不窮，需要更多人一起來關心，執政者也應要有良知做出對下一代正確的決策。

當時並肩作戰的環保人士台南市水資源保育聯盟理事長李建畿說，陳椒華雖然不是法律相關本科系出身，卻非常有法律專家的架式，在熟讀相關文件後，成功找出業者在書件中造假的問題。李建畿指出，村民擔心的就是水源被污染，但廢棄物若一再增加，仍會有其他地方面臨類似爭議，呼籲加強回收再利用，推動廢棄物源頭減量。

東山區科里里里長王元正表示，當時看到這麼多村民為了東山的環境而努力非常感動，他自己村里也正在面對養雞場不當設置的挑戰，這些業者都會找帶頭的談條件，分化自救民眾，但他們仍不為所動，仍在繼續努力，王里長期待，希望更多年輕一輩一起加入，一棒接一棒，繼續保護土地、水資源。

陳椒華說，本案成為台灣環境運動傳奇的一頁，小蝦米成功打倒大鯨魚，這過程多虧了有出身東山的黃淑梅導演保存珍貴的影像，讓大家現在仍能透過《家鄉保衛戰》紀錄片回顧這些歷程，因此在本次展覽閉幕日特別邀請到黃淑梅導演舉辦映後座談，分享所見到的運動歷程，回顧抗爭的十年，以及十年過後的新展望。

本活動展期為4/11（日）至4/17（六）每天10:30至19:30，展期每日14:00、16:00、18:00會放映《家鄉保衛戰》紀錄片，4/17（六）14:00紀錄片放映後，將於15:30舉行黃淑梅導演映後座談。

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