　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不畏艱難險阻嶺南抗爭成功10週年　時力辦展紀念

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2001年永揚事業廢棄物掩埋場欲進駐台南東山嶺南村，有威脅烏山頭水庫水質疑慮，不安的村民被迫站上火線與財團對抗，走過10年抗爭路，環評會終在2011年4月12日撤銷永揚案，抗爭成功10週年之際，時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚，宣布舉辦為期1週《家鄉保衛戰－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》。

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時代力量邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁，並省思、展望國土環境與水資源保育的未來。

時代力量黨主席立委陳椒華，當年是協助村民自救會的環團人士，過程中還遭到業者委託的黑道持鐵條毆打成傷，但仍不改其志，繼續在各會議中為村民發聲，她笑稱自己是被鐵條打過的鐵娘子，未來也會繼續為守護土地與水資源而努力。

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華回憶當年指出，許多長輩都說，自己再活也沒多少年，但希望能捍衛乾淨的水源，讓後代還能安然在嶺南過活，因此陸續發起多次和平抗爭、發傳單、苦行；村民不畏艱難為下一代著想的心讓她非常欽佩，她認為若沒有村民們堅持到底，運動不可能成功，很榮幸能夠在各場訴訟、抗議、會議中貢獻自己的專業，陪村民們走過這一段。陳椒華也呼籲市長更加重視東山的環境保育，例如以設立保護區的方式，避免再次遭遇不當開發威脅。

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東山環境保護自救會代表陳顯茂說，十年抗爭路開了上百場記者會，不是往台南跑就是往台北跑，村民包車北上就一二十次，感謝有環團協助蒐證，才能順利舉證業者造假，避免烏山頭水源被汙染，讓他回歸平靜農耕生活，推行友善環境的農業。陳顯茂感嘆，當年一起奮鬥的戰友許多都年紀不小，近年逐漸凋零，希望年輕一輩也能夠重視環境，主政者更是要把關。

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保聯盟理事長黃安調則說，當年村民找上環團時，他問「有無找民意代表」，村民告訴他「有路找到沒路了」，讓他非常憤慨，打定主意「不介入幫忙不行」，詳細了解過程後才發現，過去相關會議村民都不知情，許多程序都是在暗中進行，立委也不幫忙，於是他憤而召集村民抵制投票，最後創下12.9%的超低投票率，引起全國關注。

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃安調甚至在2009年被三名黑道男子圍毆到住院，頭部縫了25針，讓他非常感嘆村民面對何等威脅。黃安調說，環境爭議仍然層出不窮，需要更多人一起來關心，執政者也應要有良知做出對下一代正確的決策。

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當時並肩作戰的環保人士台南市水資源保育聯盟理事長李建畿說，陳椒華雖然不是法律相關本科系出身，卻非常有法律專家的架式，在熟讀相關文件後，成功找出業者在書件中造假的問題。李建畿指出，村民擔心的就是水源被污染，但廢棄物若一再增加，仍會有其他地方面臨類似爭議，呼籲加強回收再利用，推動廢棄物源頭減量。

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東山區科里里里長王元正表示，當時看到這麼多村民為了東山的環境而努力非常感動，他自己村里也正在面對養雞場不當設置的挑戰，這些業者都會找帶頭的談條件，分化自救民眾，但他們仍不為所動，仍在繼續努力，王里長期待，希望更多年輕一輩一起加入，一棒接一棒，繼續保護土地、水資源。

▲時代力量與當年自救會與環團代表再次齊聚一堂，宣布舉辦為期1週的《家鄉保衛戰－－永揚掩埋場抗爭十週年紀念特展》，邀請民眾共同回顧這環保運動抗爭歷史傳奇的一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華說，本案成為台灣環境運動傳奇的一頁，小蝦米成功打倒大鯨魚，這過程多虧了有出身東山的黃淑梅導演保存珍貴的影像，讓大家現在仍能透過《家鄉保衛戰》紀錄片回顧這些歷程，因此在本次展覽閉幕日特別邀請到黃淑梅導演舉辦映後座談，分享所見到的運動歷程，回顧抗爭的十年，以及十年過後的新展望。

本活動展期為4/11（日）至4/17（六）每天10:30至19:30，展期每日14:00、16:00、18:00會放映《家鄉保衛戰》紀錄片，4/17（六）14:00紀錄片放映後，將於15:30舉行黃淑梅導演映後座談。

卸妝、清潔、按摩一罐搞定

ET快訊
洗衣機故障！人妻「急找官網」維修噴6800　結局臉綠：被騙了
吳宗憲「二女兒結婚很不爽！」　一連講出婚禮時間地點全場大笑
職棒明星被爆棄妻女擁辣妹遊墾丁！岳母忍一天發聲了：是事實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

四六運指部行政大樓拆除工程啟動　林右昌：見證基隆港市蛻變

2021桃園彩色海芋季閉幕不閉園　鄭文燦宣布：續開放14天

不畏艱難險阻嶺南抗爭成功10週年　時力辦展紀念

彰化物產新鮮直送　林姿妙、王惠美兩縣長攜手行銷綠博彰化物產館

迎接國際寵物日 山上花園水道博物館毛小孩健檢「剷屎官」直呼貼心

台南縣市合併10週年繪畫暨攝影競賽　作品在議會展出

桃園男患病路倒癱軟無力　暖警揹5樓送返家

守護市民平安　台南市府團隊攜手推廣補助住警器

輪椅老婦迷途遙指遠方大樓　暖警協助一路推回家

彰化海域發現病死豬！海巡消毒焚毀　送檢結果曝

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

修杰楷聽鄭元暢「告白賈靜雯」默默皺眉　小綜邀咘咘.波妞上節目..他勸退：你會崩潰

四六運指部行政大樓拆除工程啟動　林右昌：見證基隆港市蛻變

2021桃園彩色海芋季閉幕不閉園　鄭文燦宣布：續開放14天

不畏艱難險阻嶺南抗爭成功10週年　時力辦展紀念

彰化物產新鮮直送　林姿妙、王惠美兩縣長攜手行銷綠博彰化物產館

迎接國際寵物日 山上花園水道博物館毛小孩健檢「剷屎官」直呼貼心

台南縣市合併10週年繪畫暨攝影競賽　作品在議會展出

桃園男患病路倒癱軟無力　暖警揹5樓送返家

守護市民平安　台南市府團隊攜手推廣補助住警器

輪椅老婦迷途遙指遠方大樓　暖警協助一路推回家

彰化海域發現病死豬！海巡消毒焚毀　送檢結果曝

驚嚇2H！「景區強扣留700名學生」　原因：亂丟大量垃圾

田馥甄屏東開唱仙氣爆表！　鼓鼓揪潘君侖合體全場嗨炸

「台虎樂猿」首航出擊全壘打！機上互動嗨到最高點

25歲宅男「伴屍自殘」！遭起底犯罪前科...錄呻吟聲寄給女高中生

最潮夜店風！高雄特色深夜麻辣燙　臭豆腐入口噴汁、麻奶鍋超濃郁

看中的房子被「限制登記」！網友想買　專家急勸「先不要」

少年籃賽／永貞林芷伊偶像是高國豪　場上害羞笑稱媽媽少生一個「膽」

吳念庭太會打被故意保送　2打數1安打、3上壘

力推果粉跳槽！三星「iTest」在iPhone上可體驗安卓系統

台灣虎航首架彩繪機今首航　王溢正、黃子鵬領軍「樂猿微旅行」

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

地方熱門新聞

媽祖鑾轎5分鐘快速通過「一級戰區」

工人今彩539同號買3張中1200萬

阿里山火警再起　救火只能等明早

2021桃園彩色海芋季　4/11閉幕不閉園

搭捷運、進站「嗶卡」英文怎麼說

彰化海域發現病死豬！海巡消毒焚毀　送檢結果曝

大甲媽子時起駕　10萬人跪送媽祖

屏縣18-24歲自殺上升　衛生局設34個「心靈加油站」供諮商

安南警民聯手緝詐騙車手

農地違規分裝生雞糞　

台南市府團隊攜手推廣補助住警器

台南縣市合併10週年繪畫暨攝影競賽作品展

藝人「黑面」大兒子林俊毅獲國光獎章　總統接見

埔榮與五育高中討論照服員育才合作

更多熱門

相關新聞

台西五港村反風車自救會抗議　推擠險爆衝突

台西五港村反風車自救會抗議　推擠險爆衝突

台西鄉五港村反風車自救會今（15）日上午40多名成員前往風力發電機組工地拉布條抗議，民眾要求立即停工，並試圖衝破警方人牆要推倒圍籬進入工地，最後警方強力戒護下，抗爭群眾才退到外圍，並搭起帳棚揚言長期抗爭；在場達德能源集團執行長潘正綱請示公司決定停工，抗議民眾上前遞交陳情書，暫解戰況。

坤輿掩埋場試運轉中止　自救會：要廢設置許可

坤輿掩埋場試運轉中止　自救會：要廢設置許可

費鴻泰喊話時力變小綠會消失　邱顯智暗酸民眾黨

費鴻泰喊話時力變小綠會消失　邱顯智暗酸民眾黨

時力台南新營連署藻礁公投義賣鳳梨

時力台南新營連署藻礁公投義賣鳳梨

國民黨聲量奪冠　基進超車時力

國民黨聲量奪冠　基進超車時力

關鍵字：

艱難險阻嶺南抗爭時力

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

用賓士封印別人家！車主怒：知道什麼車？

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

男偶像遭控私生活混亂+染性病

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

恩愛被拉腳！男友：前任被車撞死

小孩偷渡好市多1種食物！媽結帳驚見　老饕：有眼光

即／太魯閣號死亡人數確定下修至49人

直擊周杰倫、昆凌陪6歲小周周路跑

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

「大型颱風」最快生成時間曝！　下波變天狂降10度轉雨

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

周華健唱一半「超大咖歌后突衝上台」　睽違16年世紀合體

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面