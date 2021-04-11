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輪椅老婦迷途遙指遠方大樓　暖警協助一路推回家

▲坐著輪椅失智蔡姓老婦欲找女兒卻迷途。（圖／中壢警分局提供）

▲坐著輪椅失智蔡姓老婦欲找女兒卻迷途，幸遇暖警幫忙。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

坐輪椅八旬蔡姓老婦10日迷途於桃園市路旁，警方據報前往當詢問其姓名及住址，老婦支支吾吾地無法清楚表達，並且指著某處大樓一直說自己住在那，警方要將老婦帶上警車時，她卻執意不肯上車，員警只好推著輪椅向著老婦指的方向前進，一路推至致遠一路時，才看到老婦的兒子正準備去報案，十分感謝警方能協助失智的老母親平安回家。

▲員警推著輪椅過馬路將老婦送回家。（圖／中壢警分局提供）

▲員警推著輪椅過馬路將老婦送回家。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局青埔所警員葉寶成、陳俊全於昨日巡邏勤務，11時7分接獲通報，於中壢區領航南路三段，有失智老人需要協助，到達現場後發現一名老婦坐在輪椅上，呆呆的望著遠方，上前詢問姓名及她的年籍資料，老婦支支吾吾地說了一些話，大概表達出她姓蔡，家住雲林，她想要回家等語，蔡姓老婦一直對警方指著某處大樓，稱自己就住那裏，要員警帶她回家。

正當警方要開警車載老婦前往該處尋找，但老婦因掛心著輪椅，堅持不坐上警車，警方只好推著輪椅往老婦所稱地點前進，從領航南路口往新生路方向，隨後再由致維街往致遠一路前去，直到在致遠一路遇上一名男子，他看見警方推著自己的母親，趕緊跑過來，表示年邁的母親已經80幾歲，有失智的症狀，這幾天母親還口中念念有詞說要去鶯歌找女兒，結果一不注意就看不見人影了。幸好遇上警方能將失智的老母親沿路推回家，感激之情溢於言表。

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