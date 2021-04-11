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吳釗燮與北京「奮鬥到底」　胡錫進：相信台灣民眾不想當砲灰

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

記者任以芳／綜合報導

外交部長吳釗燮日前發表「如果遭到北京當局攻擊，台灣將奮鬥到最後一刻」的言論。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，「台灣民眾決不會無底線支援當局的極端政策，給他們做砲灰，沒有人會陪台當局戰鬥到最後一天」。

胡錫進稱，「很顯然，民進黨當局自知他們將台海局勢帶入了死胡同。」即使在大陸，大多數人也是願意看到台海和平不斷延續、兩岸共商和平統一大業的，但它必須有兩個前提。 一是台灣當局接受一個中國原則，其施政應當促進兩岸融合，而不是指向分裂。 二是政府要與美國的遏制中國戰略保持距離，不能做積極配合它打壓中國的棋子和槓桿。

胡錫進強調，民進黨當局將這兩個前提全都摧毀了，蔡英文從一上台就拒絕承認「九二共識」，並且竭力配合美國向中國大陸施壓，試圖用證明台灣對美國遏華戰略的不可取代價值來強化華盛頓「保衛台灣」的決心。

今昔相比，胡錫進指出，台海地區的軍事力量對比發生了根本性變化，中美全球博弈形勢也在嬗變。 過去美軍介入台海戰爭的可能性就能夠產生壓力，如今美國再怎麼宣示「保衛台灣」的決心，也已經嚇唬不住大陸。 和平統一是我們的善意，而不是在威脅之下的被迫選擇。

胡錫進表示，中國大陸的反分裂意志要遠遠大於華盛頓「保衛台灣」的意志。 在極端情況下，將義無反顧走向台海全面對抗的意志也將遠遠大於華盛頓的意志。

文末強調，同時我們相信，台灣民眾決不會無底線支援當局的極端政策，給他們做砲灰，沒有人會陪台當局戰鬥到「最後一天」。

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