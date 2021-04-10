吳釗燮「奮鬥到底」言論　陸學者只反問這句話

▲4月9日共機再次擾台。（圖／國防部提供）

記者任以芳／綜合報導

外交部長吳釗燮日前發表「如果遭到北京當局攻擊，台灣將奮鬥到最後一刻。」兩岸相關評論認為，台灣方面其實帶點「驚恐」。對此，大陸學者鍾飛騰也表示，我覺得驚恐表現可能還是一個比較客氣的說法，依照美國智庫蘭德公司研究評估，目前台灣的戰鬥能力，要怎麼制衡大陸？

中國社科院亞太院大國關係室主任鍾飛騰接受《直新聞》訪問表示，「以台灣的戰鬥能力來講，可能就是一個笑話。」首先，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）曾經評估，實際上十幾年前台海兩岸軍事平衡力量，大陸已經完全超越台灣，無論是美方給予台灣多大的軍事力量的支援，包括售賣武器都不可能再保持兩岸軍事力量的一個平衡。

鍾飛騰進一步指出，從大陸發展來講，依然想維持兩岸和平發展，這種決心不只是止於東亞區域，在全球範圍內都想推動和平發展。所以，大陸發展軍事力量不只是針對台海問題， 這一點，我覺得台灣方面肯定也是非常明確的。

另外，蘭德公司前陣子發佈一篇分析報告，內文預測台海如果發生戰爭，誰會在台海衝突中幫助美國？該公司認為不會是英國或法國，最有可能支援美國的是日本和澳洲。實際上，不會有國家真的希望發生衝突，維持在台海地區現狀，越穩定對各國都好。