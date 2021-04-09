吳釗燮「奮鬥到底」超霸氣言論紅到日本！　日網：我們也該硬起來

▲外交部長吳釗燮霸氣言論引發日本網友討論。（圖／記者屠惠剛攝）



記者王佩翊／編譯

台灣自2020年全球新冠疫情爆發後，因防疫有成，成功躍上國際舞台，行政院政委唐鳳也因「數位防疫」，被日媒狂讚是「天才IT大臣」，而疫情前期每日召開記者會的衛福部長陳時中則被封為「鐵人大臣」。外交部長吳釗燮日前發表「如果遭到北京當局攻擊，台灣將奮鬥到最後一刻」的硬派言論，引起日本網友熱烈讚賞，紛紛喊話要日本政府也要像台灣一樣硬起來。

《路透社》7日報導，對於共軍持續擾台，外交部長吳釗燮表示，如果北京當局真的對台發動攻擊，那麼台灣也將奮鬥到最後一刻。同時吳釗燮也表明，為了強化軍事能力，台灣將會增加防衛費用。儘管陸方尚未針對相關言論發表回應，但日文版報導後，此番鐵血言論也引起日網熱議。

日本網友紛紛表示，「希望日本也可以展現出這種強烈的意志」、「如果成功拿下台灣，那下一步就是日本了」、「在台灣發生的事，有很大的可能性會發生在尖閣諸島（台稱釣魚台）」、「台灣的危機管理能力與氣概值得我們尊敬」等。

▲唐鳳被日媒封為「天才IT大臣」。（圖／記者李毓康攝）



事實上，唐鳳因為在疫情爆發初期與民間的工程師合作，推出即時口罩存量查詢地圖的服務，讓民眾購買口罩時可以相對便利，被日媒封為「天才IT大臣」。

▲陳時中被日本網友譽為「鐵人大臣」 。（圖／記者李毓康攝）



衛福部部長陳時中也是自1月下旬台灣正式爆出疫情後，每日都坐鎮中央流行疫情指揮中心召開記者會，並以Youtube同步直播，隨著疫情進展與議題的不同，記者會也會邀請教育現場、公司行號以及大眾交通系統的相關負責人共同出席，以回答現場記者的所有提問，被譽為是「鐵人大臣」。

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