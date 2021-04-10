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比基尼辣妹「視訊網愛」　男脫光拚了！爽完接來電：你被錄了

▲高雄市刑大破獲「辣妹視訊脫衣」詐騙團，假投資真詐財 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大破獲「辣妹視訊脫衣」詐騙團，假投資真詐財 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

小心美人計！高雄市2名男子遭到視訊詐騙，被害民眾接到通訊軟體的交友通知，由於看到頭貼是漂亮正妹，所以就將她加為好友，沒想到這名正妹還要求要視訊，被害民眾看到對方身穿比基尼露出火辣身材，所以跟對方大玩脫衣遊戲，但是事後接到通知，表示脫衣遊戲鏡頭已經被側錄，被迫「花錢消災」。

高雄市刑大在3月份接獲報案，表示有女子透過line交好友，被害男子見對方頭貼顏值超好，所以就加了！這一加還以為真是飛來豔福，因為女子來視訊要交友，過程中穿比基尼表示要玩脫衣遊戲，男子大玩特玩脫光光，結束之後接獲對方來電強調過程已經被側錄，要他花錢買回影片，結果花光存款，對方還沒放過他，逼得這名男子只好向警方報案。

▲高雄市刑大破獲「辣妹視訊脫衣」詐騙團，假投資真詐財 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大破獲「辣妹視訊脫衣」詐騙團，假投資真詐財 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查之後，確認這是一個詐騙集團，將嫌犯包含車手等3人逮捕。調查發現這個詐騙集團除了用美人計詐財之外，還用通訊軟體來跟不明人士加為好友，然後介紹對方至網路平台投資黃金買賣，被害人在誘導之下，看到帳面上的數字獲利甚佳，有人將畢生積蓄共300餘萬元全部投入，最後發現帳面上數字遲遲無法換回現金，驚覺受騙。而詐騙集團車手為了避免被警方追查，還跑到張天師廟求平安符放在手機套裡頭，不過壞事做多，神明也難保祐！

▲高雄市刑大破獲「辣妹視訊脫衣」詐騙團，假投資真詐財 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大破獲「辣妹視訊脫衣」詐騙團，假投資真詐財 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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