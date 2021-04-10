高雄2機車凌晨碰撞！騎士騰空「翻轉180度」　後方貨車剎不住再撞

記者吳奕靖／高雄報導

高雄新興區文武三街與新田路口10日凌晨0時許發生一起車禍，一名田姓飲料店員（38歲）當時騎車沿文武二街往南行駛，經過路口時，與東西向的另名林姓騎士（20歲）發生碰撞，強大的撞擊力道令林男當場騰空、翻滾了180度後才重重墜地；且在2人發生車禍後，後方的小貨車反應不及當場追撞，機車捲入車底，幸2人未受波及，身上僅有擦傷，並無生命危險。

▲高雄新興區2機車碰撞，後方貨車反應不及再追撞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，田男為飲料店員工，當時騎著機車外出送貨，不料卻在路口與林男發生碰撞，後方的貨車反應不及接連撞上，釀成3車事故，所幸3人均無酒駕情況；初步研判，應是田男與林男行經路口時未遵守閃紅、閃黃燈號誌，以及未依規定李讓減速才會釀禍，而後方貨車也疑似未遵守道路標線指示駛入來車道；確切事故為何，還有待進一步釐清。

在事故發生後，田男及林男擦挫傷自行就醫，貨車駕駛則無恙。新興分局提醒用路人行經有號誌、標誌、標線路口，務必遵照號誌、標誌、標線指示行駛並減速慢行，以減少事故發生，本分局將持續宣導正確用路觀念、安駕觀念及取締交通違規。

▼2名騎士幸運僅有擦挫傷，後續自行就醫，沒有生命危險。（圖／記者吳奕靖翻攝）