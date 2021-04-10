　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／辦野餐4字之亂扯詐欺！民眾怒控「傳單有鬼」　律師回應了

▲高雄一場野餐活動因為「兩字之差」險被民眾控訴詐欺，不過律師認為並沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一場野餐活動因為「兩字之差」險被民眾控訴詐欺，不過律師認為並沒有 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

這年頭辦活動的傳單，每一個字都得要精準！高雄市一家咖啡館在左營高鐵一間百貨公司門口舉辦野餐活動，有民眾私訊主辦單位表示，這場野餐活動的傳單上的「2000現金折價券」以及「2000商品抵用券」不同，恐怕涉及詐騙，還要po網報料，讓主辦單位苦不堪言，不過專業律師表示根本不構成詐欺行為，讓主辦單位私下抱怨：「擺明就是來亂的」！

高雄市一家咖啡館在左營高鐵站的百貨公司門口舉辦野餐活動，日前為了宣傳活動，特別印了2張的宣傳單，第一張說只要來參加活動，付費888元就能購買活動相關產品之外，還有超值贈品，其中包含了「2000現金折價券」，而第二張傳單上面的2000現金折價券變成了「2000商品抵用券」，就是這4個字不同，讓一名民眾很生氣，質疑根本是詐欺。

▲高雄一場野餐活動因為「兩字之差」險被民眾控訴詐欺，不過律師認為並沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一場野餐活動因為「兩字之差」險被民眾控訴詐欺，不過律師認為並沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一場野餐活動因為「兩字之差」險被民眾控訴詐欺，不過律師認為並沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲宣傳單上面也有敘明「主辦方保有最終解釋權」 。（圖／記者吳奕靖攝）

主辦活動的金老闆說：「第一次是在粉絲團希望給一個窗口，表示有很多問題要問，他連續打三通電話給我，就在第四通的時候說能不能用2000元折價券折掉這次活動報名其他場次的所有費用，我當然說不行，這是無償取得的禮券，你可以未來永久使用，去折我們咖啡廳的相關商品，然後他就不爽說那你們詐欺，你們不用狡辯了啦！商品券設限制、設什麼，以前有一間百貨公司滿千送百，然後就被人家罰一百多萬」。

就在這通電話之後，這位民眾還打電話到百貨公司客訴，表示主辦單位看不起他、態度不佳，甚至還表示要投訴爆料，讓主辦單位非常困擾，而記者在野餐活動當天，就是10日下午實際走訪這場活動，還遇到了國內知名美女部落客Evan也來參加，她表示：「覺得非常好玩，他的餐點是非常豐富，想想平常野餐的時候會曬到太陽，但是今天卻是直接在室內，不會曬到太陽，不會曬黑也不會滿身大汗，自己可以拍到很多網美照」，而記者詢問是否有拿到折價券，會覺得被詐騙了嗎？Evan說：「我覺得沒有，因為就是廠商2000塊的東西都有給我，我不覺得這有構成什麼詐欺」。

▲高雄一場野餐活動因為「兩字之差」險被民眾控訴詐欺，不過律師認為並沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這場在左營高鐵百貨舉辦的野餐活動，記者實地走訪參與民眾很高興 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一場野餐活動因為「兩字之差」險被民眾控訴詐欺，不過律師認為並沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）

但是真的有構成詐欺嗎？記者也詢問律師單文程，他表示：「其實原來傳單上的商品抵用券，一樣是用2000元的內容去折抵商品折價，他也特別敘明了主辦方有最終的解釋權，所以對於這個商品折價券是否就是現金折價券，而且金額數也是相同的，且主辦方有解釋權，難認有詐欺之嫌」。換言之，只要有給2000元折價券、也能夠實際折抵，基本上更不可能構成刑法的詐欺罪。

▲高雄一場野餐活動因為「兩字之差」險被民眾控訴詐欺，不過律師認為並沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）

【更多新聞閱讀】

包包換奶粉！他闖民宅偷3千元被逮吐心酸　警掏錢送3大罐

獨／求鄉民力量！電動滑板車男疑為「茄萣大盜」　警PO查緝專刊

比基尼辣妹「視訊網愛」　男脫光拚了！爽完接來電：你被錄了

獨／辦野餐4字之亂扯詐欺！民眾怒控「傳單有鬼」　律師回應了

ET快訊
快訊／台南台86線自撞四傷！3人緊急送醫　1人困車內搶救中
職棒球星被爆擁辣妹遊墾丁！「辣妹本人」貼無碼照回應了
遠傳、台灣大掀499低價資費戰　中華電信回應了
神明有指示！85歲爺罹癌要切3器官…仍堅持手術　醫曝驚人結局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵中里車站6日意外！男子「跌落月台」碰撞區間車

獨／辦野餐4字之亂扯詐欺！民眾怒控「傳單有鬼」　律師回應了

績優警A詐團贓款35萬遭判刑　懲戒法院追加撤職+停止任用1年

痛毆南投夫妻為「老大」出氣　港都4煞投案...檢：假自首真脫罪

移工假證件「太帥了」被識破突暴衝　警大外割3秒壓制

台大醉月湖「宰鵝拎走」畫面曝！無業男騎單車落跑　老家曾遭祝融

甜姐兒雙眼打開「死不瞑目」！變態男竟辯：抱她上車急救　家屬氣炸

3度爬進高中女生宿！拿內褲手淫還自拍　彰化噁男判拘90天

陸軍中尉偽造「腦瘤診斷」3度騙假16天　連長探病找嘸人

網紅吳享宸要回家了！遺體修復後13日火化返高雄　18日公祭

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

台鐵中里車站6日意外！男子「跌落月台」碰撞區間車

獨／辦野餐4字之亂扯詐欺！民眾怒控「傳單有鬼」　律師回應了

績優警A詐團贓款35萬遭判刑　懲戒法院追加撤職+停止任用1年

痛毆南投夫妻為「老大」出氣　港都4煞投案...檢：假自首真脫罪

移工假證件「太帥了」被識破突暴衝　警大外割3秒壓制

台大醉月湖「宰鵝拎走」畫面曝！無業男騎單車落跑　老家曾遭祝融

甜姐兒雙眼打開「死不瞑目」！變態男竟辯：抱她上車急救　家屬氣炸

3度爬進高中女生宿！拿內褲手淫還自拍　彰化噁男判拘90天

陸軍中尉偽造「腦瘤診斷」3度騙假16天　連長探病找嘸人

網紅吳享宸要回家了！遺體修復後13日火化返高雄　18日公祭

直達冠軍賽休兵1個月　富邦安排與UBA冠軍政大對抗賽

泰迪吞中職首敗、德保拉107球完投勝　兄弟3比1賞統一2連敗

風田土味情話開撩「養我這隻馬子狗」　自爆搭訕經驗

莊韋恩生涯首安　富邦6局攻3分扳平樂天

快訊／台南台86線自撞四傷！3人緊急送醫　1人困車內搶救中

女星「大動作召集工作人員」送兒童牙刷　原因曝光超暖心

《東大特訓班》15年山下智久「夢想更大了」　回憶文網敲碗客串！

菲律賓南方海域發生「規模6.1地震」　

張宗憲、施晉堯MVP熱門對決　勇士8連勝退領航猿結束例行賽

戀愛前先當朋友？下秒準被發好人卡　專家揭秘訣：愛火燒起來

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

社會熱門新聞

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

比基尼辣妹「視訊網愛」　他脫光陪玩慘了

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

職棒球星棄妻女「擁辣妹極樂墾丁」　親友怒嗆：幫他生子就拋棄

與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

前員工爆真相！李義祥失手推車下邊坡

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

甜姐兒「死不瞑目」！變態男竟辯：抱她上車急救

女騎士閃躲「違停Uber」…遭砂石車輾爆頭！

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

網紅吳享宸要回家了！13日火化18日公祭

網紅吳享宸要回家了！13日火化18日公祭

網紅「心享事宸_韓德凱文森」搭上408車次太魯閣號，經過DNA比對，確定為第49名罹難者，由於吳享宸遺體相當破碎，經修復師多日趕工後，遺體確定訂於13日在花蓮進行入殮火化，並由高雄市警局派警車擔任前導車和殿後車，護送吳享宸回高雄老家。

獨／電動滑板車男疑為「茄萣大盜」　警PO查緝專刊

獨／電動滑板車男疑為「茄萣大盜」　警PO查緝專刊

高雄2機車凌晨碰撞！後方貨車剎不住再撞

高雄2機車凌晨碰撞！後方貨車剎不住再撞

一出手就假扣押！有錢人離婚：各種恫嚇

一出手就假扣押！有錢人離婚：各種恫嚇

比基尼辣妹「視訊網愛」　他脫光陪玩慘了

比基尼辣妹「視訊網愛」　他脫光陪玩慘了

關鍵字：

高雄野餐左營新光三越金木馬商品現金折價券律師詐欺

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

小杰被控吃女生豆腐

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

《全明星2》采子踩線小春1要求！

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

更多

最夯影音

更多
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面