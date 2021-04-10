獨／辦野餐4字之亂扯詐欺！民眾怒控「傳單有鬼」　律師回應了

▲高雄一場野餐活動因為「兩字之差」險被民眾控訴詐欺，不過律師認為並沒有 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

這年頭辦活動的傳單，每一個字都得要精準！高雄市一家咖啡館在左營高鐵一間百貨公司門口舉辦野餐活動，有民眾私訊主辦單位表示，這場野餐活動的傳單上的「2000現金折價券」以及「2000商品抵用券」不同，恐怕涉及詐騙，還要po網報料，讓主辦單位苦不堪言，不過專業律師表示根本不構成詐欺行為，讓主辦單位私下抱怨：「擺明就是來亂的」！

高雄市一家咖啡館在左營高鐵站的百貨公司門口舉辦野餐活動，日前為了宣傳活動，特別印了2張的宣傳單，第一張說只要來參加活動，付費888元就能購買活動相關產品之外，還有超值贈品，其中包含了「2000現金折價券」，而第二張傳單上面的2000現金折價券變成了「2000商品抵用券」，就是這4個字不同，讓一名民眾很生氣，質疑根本是詐欺。

▲高雄一場野餐活動因為「兩字之差」險被民眾控訴詐欺，不過律師認為並沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲宣傳單上面也有敘明「主辦方保有最終解釋權」 。（圖／記者吳奕靖攝）

主辦活動的金老闆說：「第一次是在粉絲團希望給一個窗口，表示有很多問題要問，他連續打三通電話給我，就在第四通的時候說能不能用2000元折價券折掉這次活動報名其他場次的所有費用，我當然說不行，這是無償取得的禮券，你可以未來永久使用，去折我們咖啡廳的相關商品，然後他就不爽說那你們詐欺，你們不用狡辯了啦！商品券設限制、設什麼，以前有一間百貨公司滿千送百，然後就被人家罰一百多萬」。

就在這通電話之後，這位民眾還打電話到百貨公司客訴，表示主辦單位看不起他、態度不佳，甚至還表示要投訴爆料，讓主辦單位非常困擾，而記者在野餐活動當天，就是10日下午實際走訪這場活動，還遇到了國內知名美女部落客Evan也來參加，她表示：「覺得非常好玩，他的餐點是非常豐富，想想平常野餐的時候會曬到太陽，但是今天卻是直接在室內，不會曬到太陽，不會曬黑也不會滿身大汗，自己可以拍到很多網美照」，而記者詢問是否有拿到折價券，會覺得被詐騙了嗎？Evan說：「我覺得沒有，因為就是廠商2000塊的東西都有給我，我不覺得這有構成什麼詐欺」。

▲這場在左營高鐵百貨舉辦的野餐活動，記者實地走訪參與民眾很高興 。（圖／記者吳奕靖攝）

但是真的有構成詐欺嗎？記者也詢問律師單文程，他表示：「其實原來傳單上的商品抵用券，一樣是用2000元的內容去折抵商品折價，他也特別敘明了主辦方有最終的解釋權，所以對於這個商品折價券是否就是現金折價券，而且金額數也是相同的，且主辦方有解釋權，難認有詐欺之嫌」。換言之，只要有給2000元折價券、也能夠實際折抵，基本上更不可能構成刑法的詐欺罪。

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