獨／求鄉民力量！電動滑板車男疑為「茄萣大盜」　警PO查緝專刊

記者吳奕靖／高雄報導

高雄茄萣的居民要注意了！警方發布查緝專刊表示近期有一名男子形跡可疑，疑似涉及多起住宅竊盜，不過這名男子使用「電動滑板車」趴趴走，造成追查困難，現在警方公佈他的畫面，請大家一起來幫忙提醒這名男子，記得到湖內分局到案說明。

▲高雄湖內分局警方發布查緝專刊，盼鄉民力量助協尋此人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市茄萣區發生多起竊盜案件，一名戴著紅帽的男子，涉及了今年1月13日下午五點三十分左右，濱海路三段巷內一間住家遭到偷竊，損失金飾以及金錢大約是7萬塊，而另外在今年情人節下午三點左右，同樣也是在濱海路三段的住家，同樣也被偷走了現金21萬，雖然警方都調到涉嫌男子的影像，不過嫌疑人卻是騎電動滑板車趴走，沒有車牌，所以追查遇到了瓶頸。

▲高雄湖內分局警方發布查緝專刊，盼鄉民力量助協尋此人 。（圖／記者吳奕靖攝）

案子辦不下去了嗎？沒有！警方認為鄉民力量很大，所以發布了通緝專刊，並且請網友就po在臉書社團當中，請大家幫幫忙！而通緝專刊上面分別有三張照片，一張戴紅帽、一張戴白帽，還有一張是騎電動滑板車趴走的畫面，同時間提醒分別住在茄萣區6個里的居民要注意：「中等身材、體型瘦」的男子，如果有發現相關蹤影，記得提醒他要前往茄萣派出所來說明。

▲高雄湖內分局警方發布查緝專刊，盼鄉民力量助協尋此人 。（圖／記者吳奕靖攝）