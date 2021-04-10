包包換奶粉！他闖民宅偷3千元被逮吐心酸　警掏錢送3大罐

記者吳奕靖／高雄報導

高雄旗山發生一起住宅竊盜案件，一名周姓婦人放在家裡的包包被偷走了，警方調閱監視器發現是一名蔡姓男子犯案，隨後通知他到案說明，他自知騙不過才坦承一切，供稱因為2歲的孩子肚子餓，他又沒有錢才出此下策，警方雖然同情其境遇，但也只能依法辦理。

▲蔡姓男子被拍下進屋行竊前 觀察地形的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

今年3月30日左右，旗山一名周姓婦人向警方報案，表示放在家裡頭的包包被人偷竊，損失3千元。警方調閱監視器發現，確定是一名住在台南的蔡姓男子涉有嫌疑，於是通知他到案，蔡男到案之後坦承偷走包包，並稱一切都是不得已。

▲蔡姓男子被拍下進屋行竊前 觀察地形的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蔡姓男子有一個2歲多的小孩，當天他跟老婆小孩一起到內門拜拜，但是在半途中想尿尿，發現周姓婦人的住家大門沒有關，又看到包包就放在門邊的椅子上頭，當時想到2歲的小孩缺錢買奶粉，沒有穩定工作的他，不忍心小孩會餓肚子，所以才一時貪念犯案，

雖然理由很讓人同情，員警也自掏腰包幫忙買3罐奶粉，但竊盜罪是公訴罪，偵訊過後還是將他移送法辦；警方也跟蔡姓男子的老婆說，如果需要幫助可以尋求社福團體來幫忙，蔡男常常偷竊也不是辦法，希望經過這次教訓後，能夠改過自新。

▲蔡姓男子騎機車載老婆小孩到高雄拜拜，回程途中還偷竊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）