　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

包包換奶粉！他闖民宅偷3千元被逮吐心酸　警掏錢送3大罐

記者吳奕靖／高雄報導

高雄旗山發生一起住宅竊盜案件，一名周姓婦人放在家裡的包包被偷走了，警方調閱監視器發現是一名蔡姓男子犯案，隨後通知他到案說明，他自知騙不過才坦承一切，供稱因為2歲的孩子肚子餓，他又沒有錢才出此下策，警方雖然同情其境遇，但也只能依法辦理。

▲蔡姓男子被拍下進屋行竊前 觀察地形的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蔡姓男子被拍下進屋行竊前 觀察地形的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

今年3月30日左右，旗山一名周姓婦人向警方報案，表示放在家裡頭的包包被人偷竊，損失3千元。警方調閱監視器發現，確定是一名住在台南的蔡姓男子涉有嫌疑，於是通知他到案，蔡男到案之後坦承偷走包包，並稱一切都是不得已。

▲蔡姓男子被拍下進屋行竊前 觀察地形的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蔡姓男子被拍下進屋行竊前 觀察地形的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蔡姓男子有一個2歲多的小孩，當天他跟老婆小孩一起到內門拜拜，但是在半途中想尿尿，發現周姓婦人的住家大門沒有關，又看到包包就放在門邊的椅子上頭，當時想到2歲的小孩缺錢買奶粉，沒有穩定工作的他，不忍心小孩會餓肚子，所以才一時貪念犯案，

雖然理由很讓人同情，員警也自掏腰包幫忙買3罐奶粉，但竊盜罪是公訴罪，偵訊過後還是將他移送法辦；警方也跟蔡姓男子的老婆說，如果需要幫助可以尋求社福團體來幫忙，蔡男常常偷竊也不是辦法，希望經過這次教訓後，能夠改過自新。

▲蔡姓男子被拍下進屋行竊前 觀察地形的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蔡姓男子騎機車載老婆小孩到高雄拜拜，回程途中還偷竊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
和遭擄殺甜姐兒是好友！禮儀師見她屍體崩潰：才說好下個月再見
張柏芝被女星出賣「無P照」！真實線條現形網一看全怒了
台大醉月湖「公鵝慘遭宰殺」　冷血男拎脖子逃離
快訊／新婚甜姐兒遭擄棄屍！屏東變態男「惡行重大」遭羈押禁見
被罵「朽木不可雕也」國中妹神報復！老師見成績單臉垮媽傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竟然是妳！與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

可以保平安？車牌貼「大甲媽祖符」　彰警：違法將開罰

快訊／新婚甜姐兒遭擄棄屍！屏東變態男「惡行重大」遭羈押禁見

機車後座妹妹「度估」頻甩頭超危險　還好警察北北在後面

比基尼辣妹「視訊網愛」　男脫光拚了！爽完接來電：你被錄了

台中公寓地下室火警9機車燒毀　警消疏散16人7送醫

2月改名3月靈驗！「衰神祝福寶貝...」25字男偷拍女私密處被判刑

離奇！夜班保全巡工地失蹤　同事驚見他「右眼插鋼筋」慘死

包包換奶粉！他闖民宅偷3千元被逮吐心酸　警掏錢送3大罐

新婚甜姐兒慘遭擄殺棄空屋　夫悲慟現身...法醫解剖釐清死因

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

竟然是妳！與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

可以保平安？車牌貼「大甲媽祖符」　彰警：違法將開罰

快訊／新婚甜姐兒遭擄棄屍！屏東變態男「惡行重大」遭羈押禁見

機車後座妹妹「度估」頻甩頭超危險　還好警察北北在後面

比基尼辣妹「視訊網愛」　男脫光拚了！爽完接來電：你被錄了

台中公寓地下室火警9機車燒毀　警消疏散16人7送醫

2月改名3月靈驗！「衰神祝福寶貝...」25字男偷拍女私密處被判刑

離奇！夜班保全巡工地失蹤　同事驚見他「右眼插鋼筋」慘死

包包換奶粉！他闖民宅偷3千元被逮吐心酸　警掏錢送3大罐

新婚甜姐兒慘遭擄殺棄空屋　夫悲慟現身...法醫解剖釐清死因

吳念庭續扛西武先發5棒　對決羅德美馬學

豪勁首戰邦威　運彩開盤看好悍將

韓網推到爆！5個必追「減肥食譜」IG帳號　照著吃一個月絕對瘦

約基奇生涯第54次大三元　金塊延續8連勝斷馬刺

一德洋樓半日偽出國　台中林懋陽故居飄濃濃歐亞風情

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

竟然是妳！與遭擄殺甜姐兒結緣　禮儀師嘆：才說好下個月再見

俄國警告恐爆發全面戰爭！　派軍集結邊境卻控「是烏克蘭想動武」

謝國城少棒／苗栗不再是棒球沙漠　盼縣府支持少棒組代表隊

喵車隊升級兜風去！後座塑膠籃➝木盒　飼主：現在要坐8+2隻

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

社會熱門新聞

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

職棒球星棄妻女「擁辣妹極樂墾丁」　親友怒嗆：幫他生子就拋棄

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

女騎士閃躲「違停Uber」…遭砂石車輾爆頭！

雙胞胎不同命　父母偏愛竟虐死弟

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

太魯閣50死扯出「借牌黑幕」！2台鐵員工涉貪

即／假車禍擄殺新婚人妻！空屋藏屍檢聲押

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

求愛不成竟假車禍擄殺！兇手個性古怪逼走家人

更多熱門

相關新聞

比基尼辣妹「視訊網愛」　他脫光陪玩慘了

比基尼辣妹「視訊網愛」　他脫光陪玩慘了

高雄市2名男子遭到視訊詐騙，被害民眾接到通訊軟體的交友通知，由於看到頭貼是漂亮正妹，所以就將她加為好友，沒想到這名正妹還要求要視訊，被害民眾看到對方身穿比基尼露出火辣身材，所以跟對方大玩脫衣遊戲，但是事後接到通知，表示脫衣遊戲鏡頭已經被側錄，被迫「花錢消災」。

嫩童公園玩耍後…裙掀開「大片紅疹」癢到哭

嫩童公園玩耍後…裙掀開「大片紅疹」癢到哭

台南市區漁會理事長選舉林士傑當選

台南市區漁會理事長選舉林士傑當選

南市清潔隊長官遭爆官威大嗆：X！要釘給你死

南市清潔隊長官遭爆官威大嗆：X！要釘給你死

台南1科技公司電箱爆炸　水電工65％燒燙傷

台南1科技公司電箱爆炸　水電工65％燒燙傷

關鍵字：

高雄台南旗山偷竊奶粉錢民宅

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

小杰被控吃女生豆腐

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

路徑曝光！氣象局預報圖驚見「巨型颱風」

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

《全明星2》采子踩線小春1要求！

年輕人不去工廠？大夜店員曝真心話

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面