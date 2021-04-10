台南市區漁會理事長選舉　林士傑成功當選理事長

▲台南市區漁會理事長選舉選舉出爐，由親市長黃偉哲的林士傑（右一），擊敗前理事蔡鴻榮，當選理事長。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

競爭空前激烈的台南市區漁會理事長選舉選舉出爐，由親市長黃偉哲的林士傑，擊敗前理事蔡鴻榮，當選理事長，理事會並遴聘台南市議員黃麗招的女兒林鈺昕為總幹事。

台南市區漁會理監事改選因涉及地方勢力之爭，空前激烈，由親市長黃偉哲的林士傑，以及親立委陳亭妃、市議長郭信良的蔡鴻榮對戰。3月31日投票選理監事，林士傑這邊的人馬在15席理事拿到10席，拿下3分之2，即看好林士傑會順利當選理事長。

理事長選舉原定4月13日舉行，林士傑方面上周連署要求區漁會提早舉行獲准，經召開第一次理監事會，果然林士傑獲得10票，壓倒性勝利，順利當選理事長。林士傑當選後態度十分低調，僅由漁會祕書室代為宣布感言，轉述他對漁會的理念，他強調，選後新團隊成立，希望大家一起為漁會未來努力。

新任總幹事林鈺昕，過去曾在台南市政府農業局漁業科擔任正式科員，負責漁業行銷業務，她離職參選，對漁會發展願景也提出不少想法。林鈺昕說，希望打造南市區漁會更親近漁民、快速並協助漁民爭取政府提供的資源；並且改善漁業環境，吸引更多年輕人、漁家第2代投入漁業生產，以及建立南市區漁會為在地品牌。

林鈺昕說，林士傑之前一再談起安平魚市場過去交易熱絡景象，由於近幾年來魚市場交易大不如前，部分船也跑到高雄，不停在安平，希望未來能為魚市場帶來改變，恢復榮景。

地方人土表示，台南市區漁會理事長選舉，被外界形容是明年民進黨台南市長選舉的前哨戰，政界人士說少見的激烈局面，而親黃偉哲市長的林士傑當選理事長，也有象徽意義。



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