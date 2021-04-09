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台南安南區科技公司電箱爆炸　水電工65％燒燙傷送醫

▲台南市安南區的一家科技公司，發生一起變電箱爆炸的事故，造成一名58歲吳姓男子全身受有65％的燒燙傷送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區的一家科技公司，發生一起變電箱爆炸的事故，造成一名58歲吳姓男子全身受有65％的燒燙傷送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區的一家科技公司，9日下午突然發生一起電箱爆炸的事故，造成1名58歲吳姓男子全身受有65％的燒燙傷，目前已經被緊急送往永康奇美醫院燒燙傷中心搶救，目前真正肇事原因及相關責任正由市警三分局調查處理中。

▲台南市安南區的一家科技公司，發生一起變電箱爆炸的事故，造成一名58歲吳姓男子全身受有65％的燒燙傷送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於9日下午2時30分許據報，安南區工業二路一家科技公司電箱爆炸，有人被火灼傷，消防局馬上派出土城消防分隊消防人員及救護車到場，初步發現1名年58歲的吳姓男子，雙手脫皮有2度及身軀共50％灼傷，意識清醒，以救護車送永康奇美醫院急救。消防局並通報勞工局、警察局、環保局等單位派員查處。

▲台南市安南區的一家科技公司，發生一起變電箱爆炸的事故，造成一名58歲吳姓男子全身受有65％的燒燙傷送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警消人員初步調查，係水電公司58歲王姓老闆與52歲吳姓員工2人，在9日下午在公司內施工水電，下午2時吳員前往檢修電箱時，疑似開啟電箱門後遭高壓電擊，全身燒灼傷送奇美醫院急救。

▲台南市安南區的一家科技公司，發生一起變電箱爆炸的事故，造成一名58歲吳姓男子全身受有65％的燒燙傷送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，吳姓男子送醫時意識清醒，經奇美醫學中心急診醫學部檢視，臉、胸、四肢，皆有2至3度的全身大面積燙傷約65％，合併吸入性灼傷，經氣管插管治療中，轉入奇美醫院燙傷中心治療，目前住院觀察治療中。

台南市警三分局據報前往勘查蒐證，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。


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