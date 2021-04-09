台南萬佛寺接駁車本周持續加開　請民眾善加利用

▲為因應萬佛寺觀光人潮，台南市交通局於4月10日、11日持續提供接駁車服務，請民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



為因應萬佛寺觀光人潮，台南市交通局於4月10日、11日持續提供接駁車服務，於9時起至16時止，每半小時1班次，接駁車將往來於台3線與南175市道路口（芒果農創玫瑰綠柏園停車場）和萬佛寺之間，建議民眾可多加利用。



交通局局長王銘德表示，交通局原已於3月20日起連續3週週末提供接駁服務，經觀察前幾周搭乘狀況良好，且參訪人潮逐漸增多，未來萬佛寺將於週邊開闢停車空間供遊客停車外，交通局協調接駁車業者於4月10、11日除每半小時1班疏運外，並依現場人潮機動加開班次，歡迎民眾利用接駁車。



除接駁車外，搭乘公共運輸的旅客可搭綠幹線、橘幹線等路線，於玉井轉運站搭乘本市公車綠24（玉井-曾文水庫）前往「小普陀山」站下車，假日共18班。



公共運輸處處長吳俁之表示，防疫沒有假期，公運處持續協請客運業者針對車內扶手、座椅等設備皆加強消毒頻率，也呼籲乘客務必遵守車內全程戴口罩、車廂內勿飲食兩原則確保健康，相關乘車資訊歡迎上網http://2384.tainan.gov.tw或電洽興南客運(綠24)06-2636637及公車動態服務專線 06-2998484查詢。



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