黃偉哲攜手台南大遠百邀市民做愛心　台南發起募集雲端發票運動

▲台南市長黃偉哲呼籲市民朋友踴躍支持捐贈雲端發票給需要的社福團體，讓作公益的方式更多元，共同打造幸福台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府社會局攜手台南大遠百於9日在市府永華市政中心舉辦「捐贈雲端發票載具無限希望」e起募集愛心雲端發票記者會，台南市長黃偉哲對於大遠百持續不斷的作公益非常感激，親自出席今日的記者會，感謝台南大遠百的愛心。



台南市議員蔡旺詮、社會局長陳榮枝、台南大遠百成功店徐聖彬店長，以及台南市腳印社區關懷協會理事長楊萬盛、台南市柚城心智關懷協會理事長辜千耘也一同出席共襄盛舉。



台南市長黃偉哲表示，台灣是個有愛的社會，很多團體都在做愛心，但是做愛心兼做環保，能夠兩者兼得是非常不容易的，這次遠東百貨協助消費者將電子發票捐贈給社福團體，是既守法、做環保又有愛心的表現。



黃偉哲說，政府資源有限，民間力量無窮，透過公私協力串聯公私部門資源可幫助更多弱勢族群，因此透過本次與台南大遠百合作，期待更多民眾能共襄盛舉，進而造福更多社福團體。





黃偉哲也代表台南市政府及所有受贈社福團體，頒發感謝狀給台南大遠百，對於台南大遠百持續不斷的推廣公益表達誠摯的謝意，也希望有更多善心人士響應捐贈雲端發票的活動。



台南大遠百成功店長徐聖彬說，大遠百的服務人員在結帳前會詢問消費者是否有意捐贈電子發票，完成捐贈後電子發票即會透過系統提供給受贈團體，既節能減碳作環保，亦能達到公益效果，大遠百期待透過本次活動能發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應公益。



社會局長陳榮枝表示，台南大遠百自2019年起推行鼓勵消費民眾索取電子發票，並將雲端發票捐贈予社福團體活動，今年已邁入第3年，該局也已先後推薦15個社福團體每季受贈雲端發票。



這次由台南市政府和台南大遠百合作的愛心捐贈雲端發票活動，受贈團體為台南市腳印社區關懷協會(愛心碼 490101)及台南市柚城心智關懷協會（愛心碼 17818），該兩協會為身心障礙者社區日間作業設施服務團體，主要協助身心障礙者獲得適性之個人支持與照顧，以提昇其生活品質，促成其自立生活。





黃偉哲呼籲市民朋友踴躍支持「捐贈雲端發票載具無限希望」-「e起捐愛心雲端發票」，每張雲端發票都代表您的一份愛心，開心消費的同時將發票捐贈給需要的社福團體，讓作公益的方式更多元，共同打造幸福台南。



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