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南市清潔隊長官遭爆官威大嗆「X！要釘給你死」　環保局：是口頭禪

▲有網友在臉書社群PO文爆料台南市第二區清潔隊的長官好大官威，仗著自身權勢欺壓隊員，在工作場所辱罵毀謗並恐嚇隊員，有職場霸凌之嫌。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲有網友在臉書社群PO文爆料台南市第二區清潔隊的長官好大官威，仗著自身權勢欺壓隊員，在工作場所辱罵毀謗並恐嚇隊員，有職場霸凌之嫌。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO文爆料台南市第二區清潔隊的長官好大官威，仗著自身權勢欺壓隊員，在工作場所辱罵毀謗並恐嚇隊員，作勢要動武，只因隊員疑似未把他認定的工作完成，有職場霸凌之嫌；台南市環保局表示，約談查明是該主管的「口頭禪」。

網友在臉書《爆料公社》 PO影片指控該名主管怒罵情況：在工作負責範圍上質疑隊員未清理乾淨，直言【X！！要釘給你死】之類恐嚇話語威脅隊員，但該長官所質疑區域並未是隊員所負責之工作範圍（權責問題並未分清)，強迫隊員清理，而遭受辱罵之隊員因長期遭受上司霸凌針對已身心俱疲，每天上班嚴重焦慮已影響生活，據了解該隊已不只一位隊員遭受不公平之欺壓對待，而此區隊近幾年來，年年請調區域人數多達數十位…，這是否是管理方式上面出了問題，還是這種體系本該存在呢？？

網友說：「所謂職場霸凌，乃意指在工作場所中發生的，藉由權力濫用與不公平的處罰所造成的持續性的冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱行為，使被霸凌者感到受挫、被威脅、羞辱、被孤立及受傷，進而折損其自信並帶來沈重的身心壓力。唯有被霸凌過的人才了解你的痛苦，其他的人只會輕描淡寫地說『就想開一點吧』」。

台南市環保局否認有職場霸凌情事，指出有關民眾在社群媒體披露清潔隊員在工作場所遭主管責備一事，環保局了解、調查事件原由後表示，事件發生在主管到隊員工作現場巡察、督導勤務，發現路段清潔程度不如預期，要求加強打掃而引起。

環保局說，檢視社群媒體上的影片與對話，主管因要求完美、急著要隊員接受督導，口氣不免急切、情急之下出現單一字眼的口頭禪，確應需要改正。環保局已於第一時間約談該名隊長查明事件發生經過，並請隊長對於勤務管理，應注意口氣及用語。

環保局將在例行的區隊長會議時，強力要求主管們督導勤務與要求勤務之態度與需求並重，在督導、巡察勤務時務必注意言語、語氣，不可出現不雅字眼，宣導所有隊長在管理上用詞之適當性，避免遭外界質疑職場霸凌。


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