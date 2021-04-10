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打完1.5億劑疫苗！美國疫情仍「煞不住」　單日確診飆近8萬人

▲▼ 美國總統拜登強調口罩重要性。（圖／路透）

▲美國總統拜登日前公開疫苗接種進度。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登6日宣布，在他上任75天後，美國新冠疫苗接種數突破1.5億劑，正在朝向100天內接種完成2億劑的目標前進。然而，美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，美國新增確診病例仍呈現上升趨勢，光在8日就報告了將近8萬件新增感染病例，而過去7日每天平均新增約6.4萬人確診。

綜合《華盛頓郵報》、《美國之音》報導，美國約有3.2億人口，而目前已達成超過1.5億劑新冠疫苗的接種數量。拜登表示，現有將近3分之1的美國人口、約40%的美國成年人施打了至少一劑的疫苗，完成接種者約占5分之1總人口，更於3日達成一天400萬人接種的紀錄，期待將來能有足夠的疫苗與全世界分享，盡早終結疫情。

報導指出，儘管疫苗接種加速，CDC的數據卻顯示，美國新冠確診新增病例仍然呈現上升趨勢，官員推測這可能是由於更具傳染性的變種病毒所致，包含了造成近2萬人染疫的主流變異病毒株「B.1.1.7英國變種」，以及造成434人感染後首次成為第2強勢變種的「P.1巴西變種」。CDC指出，過去7天以來，平均單日新增病例約為6.4萬人，比上周增加約2%，平均住院人數也增加了7%，達到5300人。

CDC主任瓦蘭基（Rochelle Walensky）日前警告，有太多美國人太快宣布戰勝病毒，導致第4波疫情激增即將到來，如果人們繼續放鬆，她有一種「末日即將來臨」的預感，因此瓦蘭基呼籲維持或恢復戴口罩等防疫措施，尤其近來兒童與青少年從事體育活動間爆發的病毒傳播逐漸擴大，學校、社團體育活動等更需要徹底進行防疫工作。

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