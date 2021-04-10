菲利普逝世撞「兒子16週年結婚紀念日」！查爾斯悲傷趕見最後一面

▲英國菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲利普親王（Prince Philip）今天辭世，享耆壽99歲，對他長子王儲查爾斯而言是一個悲傷的巧合，因為今天也是他和第二任妻子卡蜜拉結婚16週年紀念日。

白金漢宮中午表示，菲利普親王上午在溫莎城堡安詳逝世。

英國全國接著降半旗，西敏寺在晚上6時敲鐘99下，象徵菲利普親王在世的99年。英國國防部表示，明天正午包括倫敦、貝爾法斯特、卡地夫和愛丁堡等地將鳴槍致敬。

「每日郵報」報導，查爾斯王子在下午緊急趕往女王與菲利普親王在疫情期間避居的溫莎城堡。對查爾斯王子而言，今天本該是他和妻子卡蜜拉慶祝結婚16週年的日子，卻在今天痛失父親。

就在2星期前，查爾斯王子曾短暫訪問希臘，慶祝希臘獨立200週年。當時他還在晚宴上提到父親。

他說：「我和妻子非常高興能回到希臘，這個地方在我心中有塊特殊位置，畢竟這是我祖父的土地，在將近100年前，也是我父親的出生地。」菲立普親王於1921年出生於希臘，為丹麥和希臘王室成員。

菲利普親王2月中旬住院治療心臟宿疾與感染，前後住院28天，是他有史以來住院最久的一次。他在3月16日返回溫莎城堡。

英國王室在2日曾在臉書公布一張查爾斯王子與母親在溫莎浮若閣摩爾宮（Frogmore House）散步的照片，雖然文中沒有提到菲利普親王，但那天或許是查爾斯王子最後一次與父親見面。

白金漢宮今天下午一度擺出菲利普親王的訃告，但為了避免群眾聚集，隨後撤回。當局要求民眾不要聚集到白金漢宮或溫莎城堡外，也不要放置花束，呼籲民眾遵守防疫規則。英格蘭地區目前仍禁止超過6人群聚。

英國全國接下來將哀悼8天，菲利普親王的喪禮預料於17日舉行，目前尚未公布細節。但由於目前仍在疫情期間，預料會遵照親王生前的風格，捨去所有繁文縟節，也可能必須遵守參加人數上限30人規定，目前尚不清楚王室喪禮是否可例外。

英國王室與政府針對重要王室成員逝世制定詳盡計畫，菲利普親王的代號為「福斯橋」（Forth Bridge），但疫情打亂一切計畫。

白金漢宮表示：「在疫情期間，為遵守政府建議和保持社交距離守則，愛丁堡公爵殿下的喪禮與儀式將會修改，女王陛下正在斟酌，細節將在確認後公布。」

報導表示，菲利普親王的喪禮預料在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂舉行，長眠於溫莎城堡的浮若閣摩爾花園。英國王室成員大多長眠於西敏寺或聖喬治禮拜堂，但維多利亞女王和她的丈夫阿爾伯特親王都埋葬在浮若閣摩爾花園。