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玉山多處山屋蓄水瀕竭　玉管處籲山友事先做好飲水管理計畫

▲玉山庫哈諾辛山屋儲水塔水量低，管理處提醒山友需提前備水。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山庫哈諾辛山屋儲水塔水量低，管理處提醒山友需提前備水。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

全台多區連月乾旱無雨，連高山水情都拉警報：玉山國家公園管理處指出，園區內共有16座山屋，以集水設施收集降雨存於蓄水塔，提供山友做為避難用水，但至今有不少蓄水塔已見底，因此籲請山友入山前先做好因應，擬妥登山計畫中的飲水管理計畫。

玉管處解釋，登山飲水管理計畫包括視個人狀況和需求，規劃登山裝備所攜帶的水壺或水袋，留意登山行程中各休憩點或山屋的水量資訊，並針對缺水區域特別規劃糧食烹煮，應選用節能、節水、易加熱進食的登山糧食。

玉管處補充，每人日常飲用水量為「體重X 30cc」，即體重60公斤須飲水1.8公升，又登山活動消耗體能甚鉅，飲用水量需增加；若屬無山屋或蓄水塔無水的區域，應預先掌握取水點的路徑、水量大小等資訊，妥善排入登山行程中，避免摸黑取水。

玉管處3月中旬至4月初曾委託保育志工回報園區山屋水源狀況（如下），並在官方粉專PO出供山友參考，另也提醒節約用水，若打開水龍頭發現沒有水，應隨即關好，以免降雨時無法在蓄水塔蓄水，並協助觀察蓄水塔、回報水量狀況，同時注意安全並將蓋子蓋好，避免野生動物受困枉死。

▲玉山排雲山莊目前蓄水見底，靠柴油發電機抽水供山友使用。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山排雲山莊目前蓄水見底，靠柴油發電機抽水供山友使用。（圖／玉山國家公園管理處提供）

排雲山莊：上方水源已乾凅，現在以柴油發電機啟動抽水方式由楠梓仙溪上游打水到山莊使用；中央金礦山屋：沒水，需取一旁荖濃溪溪水；大水窟山屋：山屋兩邊水塔均沒水，當日和次日早晨用水和行動水，需到南營地前水源取水；轆轆谷山屋：山屋兩邊水塔均沒水，須備水；拉庫音溪山屋：兩邊水塔都沒水，可取拉庫音溪溪水；馬步谷山屋：水塔沒水，必須到山屋前方森林下切再上切約300公尺取水。

圓峰山屋：山屋蓄水桶僅有1/5存水量，需備水；白洋金礦山屋：從屋後蓄水桶接到廁所的水管，水量小，取屋後溪水；塔芬谷山屋：山屋水塔正常，右邊沒水，左邊供水正常，山屋前方山壁下有一小處滲漏水源；庫哈諾辛山屋：山屋儲水塔水量低，需備水。
 

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關鍵字：

玉山山屋飲水管理

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