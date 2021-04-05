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甜美護理師遭家暴　三重陽光警輔導竟爬上床「每周4次」挨告

三重分局家防官阿甘利用職務之便，搭訕開把受到家暴的已婚俏護士，阿甘如今被控強逼分手砲而涉及性侵。（圖／本刊繪圖組）

▲三重分局家防官阿甘利用職務之便，搭訕開把受到家暴的已婚俏護士，阿甘如今被控強逼分手砲而涉及性侵。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市三重警分局防治組家防官阿甘（化名、33歲），曾因不忍遊民飢寒交迫而自掏腰包援助，但本刊獲報，他利用職務之便，與申請保護令的護理師成為「床伴」，阿甘發現護理師的「入幕之賓」不只他，2人在今年3月發生爭吵後，暖警要求「最後一發」，護理師認為不該繼續維持這樣的畸戀，對阿甘提告性侵。

本刊調查，阿甘警專25期畢業，目前未婚，有穩定交往的女友，他原本在出所服務，2019年底調到防治組擔任「家庭暴力防治官」（家防官），此項職務是防治家庭暴力並守護被害人，協助遭不當對待的民眾得到正義，孰料卻成了阿甘逞淫威的助力。

去年初某日，在北部某醫院擔任護理師的人妻薔薔（化名），到三重警分局申請保護令，並在保護令核發時認識阿甘，阿甘覬覦薔薔的長相甜美和曼妙身材，每天對她噓寒問暖，表面上是「追蹤個案後續」和「維護警民情感」，實則大獻殷勤、頻頻試探，2人越走越近，最終在薔薔租屋處「跨越紅線」。

越過家防官和報案人的禁忌之地後，阿甘的慾望如野火燎原般不可收拾，兩人每周平均發生3到4次性關係，薔薔住家的每個角落都有兩人纏綿痕跡，即使有了的親密接觸，但兩人始終互不承認彼此為男女朋友，這段畸戀持續超過半年。

但薔薔認為阿甘的床上表現無法滿足自己而另尋人才，阿甘發現其他「表弟」後火冒三丈，表示自己不願「別人走過的路」，決定結束關係，並要求來「最後一發」，薔薔起初予以拒絕，在死纏爛打下才被迫同意，事後認定阿甘違反自己的意願發生關係，決定舉發其行徑，並到亞東醫院驗傷提告。

阿甘曾自掏腰包幫助遊民，善舉登上媒體版面，更被封為「暖警」。（圖／報系資料照）

▲阿甘曾自掏腰包幫助遊民，善舉登上媒體版面，更被封為「暖警」。（圖／CTWANT提供）

據了解，阿甘形象開朗陽光，曾自稱不忍心看到需要幫助的人，因飢餓和貧窮而辛苦過活，當警察第一年的除夕夜，巡邏時看見有老婦人在販賣玉蘭花，因惻隱之心而買下所有花朵，此後看到需要幫助的人就會伸出援手，如今卻與報案人大玩禁忌遊戲，不免令人唏噓。

三重警分局表示，警員當時已有交往對象，該名女子也是已婚身分，但警員在輔導該女子過程中，雙方發生不當關係，初步調查認定警員未以暴力脅迫受害人，但發生這樣的事就是不應該，已經將他記過2支並調離原職，而整起案情還需要釐清。

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