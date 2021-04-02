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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄遭擄賓士男背景曝　父親上月死於九曲堂槍擊案

▲高雄飛車遭擄案，吳男及其妻子 。（圖／記者許宥孺攝）
▲高雄飛車遭擄案，吳男(中黑衣者)及其妻子(前黑衣)  。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄大樹區1日凌晨2時許發生一起街頭擄人案，當時一輛賓士車遭到惡煞攔截，車上的吳姓駕駛則遭10多人拉下車後載離現場後丟包。警方1日將其中7名涉案男子逮捕到案，王姓主嫌更是自知難逃法網主動投案。根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握，這名被擄的吳男，就是上個月大樹區九曲堂火車站旁公園槍擊案中，其中一名吳姓死者的兒子。

▲高雄飛車遭擄案，吳男及其妻子 。（圖／記者許宥孺攝）

遭擄的吳男 。（圖／記者許宥孺攝）

根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握，這名被擄的吳男就是上個月發生在大樹區九曲堂火車站旁公園槍擊案中，其中一名吳姓死者的兒子，上個月爸爸才不幸中槍死亡，兒子又被擄走，吳男的太太談起餘悸猶存，她提到與王姓主嫌因為怪手買賣有關連，吳男是介紹人，談好買成要給吳男10萬當作佣金，但事後2個月對方提出告訴，王嫌認為吳男要擔起這責任。

至於為何要出手擄人？吳男太太說，不只是為這10萬，還有一原因是吳男在某次東港一場標案中得標，當時營造廠老闆因為王嫌開價高並沒有與他合作，營造廠開始找別人比價，因此找上跟吳男合作。王嫌又私下打電話給營造廠，但對方依然拒絕跟他合作，因此王嫌認為是吳男的問題，因為沒賺到這單，利潤就有少掉百萬高至千萬，因此才會將人擄走。

時間對我們來說完全沒用！

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