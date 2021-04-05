和警界炮友「最後一次」鬧翻原因曝　護理師：他佔有慾超過性能力

▲三重分局爆發家防官趁機搭訕開把來報案的家暴受害人，甚至強逼打「分手砲」的性侵醜聞，警局表示已將當事人記過並調離原職。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

新北市三重警分局家防官阿甘（化名、33歲），利用職務之便認識已婚的家暴受害人薔薔（化名），2人最終發展成床伴關係，但薔薔認為阿甘的佔有慾超過性能力，因此另結新歡，阿甘發現其他「表弟」後震怒不已，要求最後一發後分手，薔薔認為自己遭脅迫，憤而提出性侵告訴。

據悉，阿甘在意外發現有「表弟」存在的印記後，憤而質問薔薔，但薔薔認為阿甘的床上表現無法應付她的需求，且認為她與阿甘只是「炮友」而不願多加解釋，服下安眠藥想逃避枕邊人的冲冲怒氣，阿甘躺在床上卻輾轉反側，隔日醒來後，表示自己不願走「別人走過的路」，決定結束這段關係。

雖然破鏡難重圓，可是阿甘無法斷捨離與薔薔的纏綿，希望能與薔薔以「最後一發」做為告別禮物，薔薔起初予以拒絕，但阿甘發揮警察辦案時努力不懈的精神死纏爛打，兩人躺在床上協議「維持現狀」，雙方再次進行「深度交流」。

但薔薔事後越想越不對勁，自認她需要「經常灌溉」才得以獲得滋潤，阿甘佔有慾卻遠超過其性能力，早已無法滿足自己的需求，且當時是在阿甘頻頻哀求下才被迫打「分手炮」，於是決定舉發阿甘的行徑，並到亞東醫院驗傷提出妨害性自主告訴。

▲阿甘發現其他「表弟」時怒不可遏，要求薔薔打分手炮後結束關係，薔薔認為阿甘違反她的意願，憤而提告。（圖／CTWANT提供）

而阿甘在接受調查時大聲喊冤，表示是自己發現薔薔劈腿，女方於心有愧，才答應與他「溫存一番」，強調絕對沒有違反女方意願，由於雙方說詞不一，但警方仍受理此案，並釐清兩人交往過程與關係。

本刊調查，阿甘形象開朗陽光，曾自稱不忍心看到需要幫助的人，因飢餓和貧窮而辛苦過活，當警察第一年的除夕夜，巡邏時看見有老婦人在販賣玉蘭花，因惻隱之心而買下所有花朵，此後看到需要幫助的人就會伸出援手，如今卻與報案人大玩禁忌遊戲，不免令人唏噓。

三重警分局表示，警員當時已有交往對象，該名女子也是已婚身分，但警員在輔導該女子過程中，雙方發生不當關係，初步調查認定警員未以暴力脅迫受害人，但發生這樣的事就是不應該，已經將他記過2支並調離原職，而整起案情還需要釐清。

延伸閱讀

▸ 家防官畸戀1／男警受理小護士家暴案 噓寒問暖竄上床被告性侵

▸ 全能撒幣王3／農委會遇反彈就砸「百億再百億」 生產過剩就買來當堆肥

▸ 就愛這一味3／與大23歲大叔約會 長澤雅美被指父女戀