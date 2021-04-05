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「每周4次」成炮友　甜美護理師閨房另有男人！三重陽光警崩潰

三重分局家防官阿甘曾因自掏腰包幫助遊民登上媒體版面，如今他卻遭控涉及性侵，從「暖警」變「淫警」。（圖／報系資料照）

▲三重分局家防官阿甘曾因自掏腰包幫助遊民登上媒體版面，如今他卻遭控涉及性侵，從「暖警」變「淫警」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市三重警分局防治組員警阿甘（化名、33歲），利用家防官職務之便認識遭家暴的薔薔（化名），阿甘對薔薔大獻殷勤，最終關心到床上去，2人每周發生3到4次性關係，卻不承認彼此為男女朋友，阿甘發現薔薔的「入幕之賓」不只他一人後大為崩潰，並要求「最後一發」，薔薔則不願持續這段畸戀，提告性侵。

本刊調查，薔薔在北部某醫院擔任護理師，去年初因案到三重警分局報案希望警方協助申請保護令，4月中旬，薔薔因保護令核發時認識阿甘，但薔薔的慘況沒有激起阿甘的同情心，他反而無法按捺自己的情慾，覬覦長相甜美、身材曼妙的薔薔，以手上握有的薔薔聯絡資訊，每天噓寒問暖。

阿甘對薔薔的關心可說無微不至，連睡覺前都不忘問候，表面上是在「追蹤個案後續」和「維護警民情感」，但實則是大獻殷勤、頻頻試探，薔薔甫遭受暴力對待，因心靈脆弱而與看似溫暖陽光的阿甘保持聯繫，2人越走越近，最終在認識一個多月後，阿甘在薔薔租屋處「跨越紅線」。

在越過家防官和報案人的禁忌之地後，阿甘的慾望如野火燎原般不可收拾，兩人每周平均發生3到4次性關係，薔薔住家的每個角落都有兩人纏綿痕跡，即使有了的親密接觸，但兩人始終互不承認彼此為男女朋友，這段畸戀持續超過半年。

阿甘發現其他「表弟」時怒不可遏，要求薔薔打分手炮後結束關係，薔薔認為阿甘違反她的意願，憤而提告。（圖／本刊繪圖組）

▲阿甘發現其他「表弟」時怒不可遏，要求薔薔打分手炮後結束關係，薔薔認為阿甘違反她的意願，憤而提告。（圖／CTWANT提供）

直到今年初，薔薔不滿於名不正言不順的「體液交換」，想結束與阿甘這段畸戀，兩人曾大吵一架，結果到了3月某日，阿甘在薔薔租屋處發現她與其他男人愛愛的痕跡，阿甘不願對這位「涮嘴合胃口」的床伴放手，雙方發生數次激烈爭吵，熊熊怒火終成為兩人決裂的導火線。

三重警分局表示，警員當時已有交往對象，該名女子也是已婚身分，但警員在輔導該女子過程中，雙方發生不當關係，初步調查認定警員未以暴力脅迫受害人，但發生這樣的事就是不應該，已經將他記過2支並調離原職，而整起案情還需要釐清。

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