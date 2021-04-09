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搶婚陋習害死27歲女！當街擄走被棄屍　吉爾吉斯500人上街求正視

▲▼吉爾吉斯反搶婚示威。（圖／路透）

▲吉爾吉斯一名27歲女性因該國的「搶婚」陋習而死，引發了一場反搶婚的示威活動。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

「搶婚」的陋習長期困擾著中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyz），近日又有一名27歲女子卡納貝克娃（Aizada Kanatbekova）在街邊遭遇搶婚後喪命，點燃當地民眾的怒火，於4月8日在該國內政部前舉行抗議活動，要求內政部長和首都警察局長下台，以示負責。

綜合半島電視台與BBC報導，卡納貝克娃5日在街邊遭3名男子劫持後，被推入一輛紅色轎車帶走。2天後，牧羊人在郊外一輛廢棄的汽車裡發現她的屍體。從屍身的傷痕看來，卡納貝克娃是被勒死的。

警方在附近也找到一具死於刀傷的男屍，並懷疑這名男子就是想強娶卡納貝克娃的人，他可能死於自殺。卡納貝克娃的家人在認屍後表示，卡納貝克娃認識這名男子，並且曾要求他不要來騷擾自己。

▲▼吉爾吉斯反搶婚示威。（圖／路透）

▲▼4月8日，有500名民眾在位於首都比什凱克的內政部前展開示威活動。（圖／路透）

▲▼吉爾吉斯反搶婚示威。（圖／路透）

一再發生的搶婚事件引起了當地民眾強烈不滿，約500人8日在位於首都比什凱克（Bishkek）的內政部前展開抗議活動。他們手持「誰能為卡納貝克娃的死負責」、「終結殺害婦女」、「誰還認為謀殺是傳統」等標語，口喊「可恥」，要求內政部長和首都警察局長下台。

Айзада Канатбекованы ала качкандыгы жана анын өлүмү жөнүндө кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Коомубузда...

Posted by Жапаров Садыр on Thursday, April 8, 2021

總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）隨即在Facebook上po文指出，卡納貝克娃的死「是整個國家的悲劇」，這起事件應該是「吉爾吉斯歷史上最後一起搶婚事件」，所有犯案的人都應該受到懲處。據當地通訊社AKIpress報導，在民眾和輿論的壓力下，警方目前已逮捕了4名涉嫌犯案的男子。

被稱為「Ala Kachuu」的搶婚陋習，根植於吉爾吉斯的遊牧歷史，並一直延續到蘇聯時代。儘管該國在2013年已將搶婚列為非法行為，但加害人極少被定罪，且由於害怕報復，再加上家人不願意讓女兒與家族蒙羞，因此倖存者通常不願提告。據聯合國數據顯示，吉爾吉斯有五分之一的婚姻都是搶婚而來的。

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