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緬甸軍方殺紅眼至少250死　15歲少年正撤退卻「臉部中槍」亡

記者蔡儀潔／綜合報導 

緬甸軍方持續使用武力鎮壓示威，20日在仰光東部塔克塔（Thaketa）開槍近10分鐘，導致15歲少年昂岡泰（Aung Kaung Htet）臉部中槍身亡，累計死亡人數增至至少250人。還有一名39歲的女子因聽到槍聲出門查看，卻被當成示威者帶走毒打，隔天不幸死亡，留下3名子女。

▲▼緬甸,克欽軍。（圖／路透社）

▲死亡人數增至至少250人。（圖／路透社）

綜合外電報導，緬甸各城市每天都上演示威抗爭，而軍方20日在仰光塔克塔區，一邊指罵市民，一邊開槍近10分鐘之久。目擊者表示，當時有警員及士兵衝進區內，襲擊本來正在自行散去的示威者。

20日下午約3時，15歲的昂岡泰和其他示威者正準備撤退，卻遭士兵和警員以實彈射擊，子彈擊中他的臉再從頸部飛出，送院搶救後不幸喪命。附近居民透露，昂岡泰自政變後多次參與示威，每逢住所周圍有抗議活動他都會加入。

多名示威者21日為昂岡泰舉行喪禮，然而軍方中午以橡膠子彈射擊驅散示威者，至少1人被捕、8人受傷。

另外，軍方19日在緬甸中部城鎮開槍期間，39歲的馬拉溫（Daw Malar Win）聽見槍聲出門查看，不料這時清場的軍警抵達，她被當成示威者被捕。

目擊者透露，馬拉溫一直只是旁觀，「士兵到來時她跑不了，只好挨打。她跪地懇求士兵不要拘捕她」，但他們沒有理會，照樣痛打她的腿再帶走。

馬拉溫的家人隔天上午收到警方通知，要求領回女子的遺體。協助馬拉溫一家的學生透露遺體臉部有瘀傷，估計她被拘留時曾受虐待。

聯合國秘書長古特雷斯20日再次譴責緬甸軍方行為，批評其一再無視安理會要求，持續侵犯人權，拒絕讓緬甸回歸民主。

▼緬甸一名17歲華裔醫學院學生遭警方擊斃，母親在喪禮上傷心欲絕。（圖／路透）

▲▼緬甸17歲華裔醫學院學生林耀宗遭警方擊斃，母親在喪禮上傷心欲絕。（圖／路透）

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