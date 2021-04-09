400萬保時捷被「噴漆+刺破4輪胎」...慘況曝　車主苦笑：要花不少錢

Yobs spray-paint £90,000 Porsche with words 'April Fool' https://t.co/b7dn0gUQIq — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 7, 2021

實習記者周依儒／綜合報導

超衰！英國倫敦櫻草丘（Primrose Hill）一名保時捷車主，日前準備駕車出門時，竟發現自己價值400萬的保時捷（Porsche）被噴滿各種顏色的漆，就連4個輪胎都被戳破，讓他當場傻眼。車主無奈表示，可能要花一大筆錢才能讓愛車回復原狀，苦笑說「希望我哪天會覺得這件事很有趣」。

綜合外媒報導，車主表示，他在本月7日上午準備出門時，就發現自己的愛車被噴滿噴漆，包括車身、輪胎、左右後照鏡、擋風玻璃等都無一倖免，就連排氣管還會滴出疑似是噴漆顏料的白色液體，除了亂噴的噴漆以外，車身上也被寫下「愚人節」的惡作劇字句，四個輪胎更是被戳破，車頂、引擎蓋上還被撒下棕色的小屑屑。

車主冤喊，指他完全沒和任何人有糾紛，也沒有結怨，他說當天早上也看到有其他車輛的輪胎被劃破。

這名車主的愛車保時捷Panamera S型車款，是世界上速度最快的休旅車之一，售價超過10萬英鎊（約新台幣390萬元）。車主表示，他是透過二手價格，以2.7萬英鎊（約新台幣105萬元）買進，但他仍舊非常寶貝它，目前已經送進維修廠，不過應該還需要花一大筆錢才能回復原狀。

據了解，車主居住的櫻草丘（Primrose Hill）算當地富人區，不少影視名流皆居住於此；警方則指出，調閱監視器後發現，7日凌晨1點30分時，有拍到一名男子在街上走了又停，目前已先將他列為可疑對象。