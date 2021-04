沒錢買票…他躲木箱「寄回國」　倒立5天險送命！驚人偷渡過程曝

▲英國男子羅布森因為沒錢買機票回家,於是央求2名愛爾蘭同事將他「打包」進木箱郵寄回家。(圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

一名來自卡迪夫的英國男子羅布森(Brian Robson)1965年在澳洲打工時,因為太想家,卻又苦於沒錢買機票回家,於是便央求2名愛爾蘭同事將他「打包」進木箱郵寄回家。如今,這名75歲的老人希望透過媒體找到當初的2位恩人。

綜合BBC與《衛報》報導,羅布森在19歲時,被他所任職的維多利亞鐵路公司派到澳洲工作。獨自留在異地的他非常想家,不過當時從澳洲飛往英國的機票需要700英鎊,而他一個月的薪水只有區區40英鎊,於是他想出了一個驚人的計劃,決定將自己寄回去。

他買來一個91公分寬、60公分高的小木箱,並在裡面裝入幾個枕頭、一本搖滾天團披頭四的歌詞本、兩瓶水和一個用來裝排泄物的空罐子。準備好一切後,羅布森便央求他的2名愛爾蘭同事保羅(Paul)和約翰(John)把他寄回英國。

羅布森回憶道,「保羅當時非常反對我的計劃,但約翰告訴我,『別擔心,我會說服他』。」隨後,保羅和約翰將羅布森「封箱」,以寄電腦的名義將他寄回了英國。當時他們以為,物流公司會直接從墨爾本將物品寄回倫敦,但事情卻並未如想像般順利。

羅布森回家的路很艱辛,他甚至用「非常可怕」來形容這段經歷。羅布森表示,物流公司將這批貨物先運到雪梨,然後再轉到美國,最後才將貨物送到英國。

在被運送的途中,完全沒有人理會他貼在木箱的「此處向上」標誌,5天內反覆讓他以「頭朝下」的倒立方式被扔在貨櫃裡,讓他非常難受。羅布森表示,「我當時差點送命!」

當羅布森被運到美國後,海關人員從木箱的縫隙看到了羅布森,「我們對視了一眼後,海關往後退了1英哩,並大喊道,『裡面有具屍體!』」。羅布森立刻被聯邦調查局(FBI)扣留審問。在證明自身的清白後,羅布森被遣返回倫敦。

羅布森表示,儘管事情已經過了60年,但他還一直想著這段年少輕狂的往事。他打算將這段經歷寫成書,也希望透過媒體尋找當時協助他完成冒險的保羅和約翰,「我想要對他們表示我的感激之情,並請他們喝一杯」。

不過羅布森也坦承,這段冒險經歷實在是太荒唐了,「如果我的孩子想嘗試這麼做的話,我會殺了他們,因為現在的時代已經不同了」。

