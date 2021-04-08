性侵未成年剛果少女　英國聯合國官員竟然「無罪」

▲聯合國長期於剛果駐使團，望能助其脫離貧困。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

聯合國一名英國籍使團官員遭控於剛果民主共和國強姦未成年少女，並向其賄賂封口，事後遭調查證實罪名，卻未曾受英國當局關注，當事人成功逃脫起訴。這起案件近期被起底，引起國際人權組織與民眾抨擊，讓自稱領導全球國際援助的英國頓時淪為笑柄。

據《每日郵報》8日報導，一名男性聯合國官員2017年駐非洲特派團工作時，向一名16歲剛果女孩以3600英鎊（約新台幣14萬）及其他物品換取性關係。受害者母親向當地政府提出申訴，表示女兒遭到性侵，卻未收到回應，隨後聯繫聯合國相關單位，舉發此案。

聯合國內部監督單位（OIOS）立即對指控展開調查，數月後證實申訴，發出聲明「一名工作人員強姦16歲剛果女性，透過金錢和物品換取性交易，並持續對受害者進行性虐待」，且確認工作人員和女孩父母達成的5000美元封口協議。聯合國當下解雇男性工作人員，且告知英國代表團。代表團於2018年將此案轉給國家犯罪局，但未繼續調查。

英國國家犯罪局（NCA）回應，當時證據存在太多不相容因素，在剛果調查也極為複雜，造成此案難達英國刑事標準，選擇作罷。犯罪局在調查海外公民涉嫌犯罪擁有極大權力，信譽與專業現遭極大打擊。

女權組織「藍色密碼」（Code Blue）發言人達諾芬（Paula Donovan）表示，「英國方精心策畫的公關活動及拍照機會，對於遭性侵受創、被行賄封口的孩子沒有任何幫助。」她說，政府認為大眾永遠不會知道，所以才「選擇閉門調查，無視海外兒童性侵案，對於長期自稱領導全球的英國，變成了笑柄。