中國「戰狼外交」反成台灣助力！　挺台漸成美歐新共識

▲中國戰狼外交反成台灣助力。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

北京因不滿美歐聯手制裁新疆官員，近期對多名歐洲議員實施報復性制裁。這不只危及才結束談判的中歐投資協定，也反讓挺台成為美歐新共識，今天一場華府智庫活動就是例證。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）今天舉辦線上活動，探討北京3月22日對5名歐洲議會議員、3名歐盟國家議員、2名歐洲學者及4個歐洲機構實施報復性制裁，對中歐投資協定（CAI）乃至於中歐關係可能造成的後續效應。

活動邀請遭制裁的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）、斯洛伐克籍的歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）及立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）現身說法，白宮中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）也加入與談。

活動主軸雖圍繞在中歐關係，但由於台灣長期位於中國軍事威脅第一線，對中共威嚇及擴張行徑有深刻體驗，加上中共近來加大對台軍事恫嚇，引起美方與國際高度關切，台灣意外成為活動焦點之一。

包瑞翰表示，台灣過去其實根本不在歐洲政壇雷達範圍內，但近來發生改變，歐洲議會及在歐洲國家層級都對台灣議題有更多關注。

德國籍的包瑞翰舉例，他所屬政黨在9月德國大選競選政見中，清楚主張歐洲應反對中國以武力統一台灣。過去這立場在歐洲是人人支持，但這幾年有下降情形，他認為歐洲必須重拾這個清楚立場，而他們正朝這方向邁進。

包瑞翰說，他並不支持台灣獨立，這無助穩定情勢，但他認為歐洲應支持並捍衛台海現狀。要達成此目標，歐洲必須強化與台灣的合作與對台灣民主的支持，也須廢除部分不能與台灣領導人會晤的限制。

萊克斯曼則呼籲，歐洲在台灣議題上須搶先一步拿出作為。她表示，歐洲早就知道香港會有什麼遭遇，對外雖多次表達關切，也逐漸增加關切程度，但仍未能阻止事態發展；這是因為他們過去沒有採取明確行動，甚至到現在歐盟也尚未制裁侵犯香港人權的官員。

面對台灣，萊克斯曼說，歐洲現在就要假定可能發生什麼事，並清楚警告類似事情不得發生，否則將有後果。

薩卡利埃內呼應表示，在她看來，美歐聯盟比以往都來得強健，這是未來一大希望。她說，看到中共越來越具侵略性，越來越傲慢，讓她非常憂心；她向歐洲夥伴喊話：「我們過去不能為香港做的，我希望我們一定要採取行動，確保這不會發生在台灣身上。」

羅森柏格進一步指出，歐洲與印太盟友對美國欲達成的目標都是至關重要，他們之間連結越深，對大家都更有助益。至於歐洲能以什麼方式在印太有更多作為，當地有許多相關討論，美日印澳組成的「四方安全對話」（Quad）就是一個好跳板。

羅森柏格表示，美國依據「一中政策」與台灣維繫非官方關係，她認為美國應與民主盟友合作，擴大台灣國際空間，讓台灣得以妥適參與國際組織，並在有許多合作空間的領域與各界互相往來。

她說，台灣和美國許多歐洲夥伴一樣，都曾經歷民主遭到威脅，像是假訊息或其他混合性威脅，而在這些領域彼此有許多工作、學習可以做。

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