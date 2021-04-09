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美軍「馬金島號」進入南海　衛星照曝光！兩棲戰艦實彈演練

▲美軍馬金島號。（圖／翻攝自U.S. Indo-Pacific Command ）

記者劉亭／綜合報導

大陸解放軍航母「遼寧號」與美國神盾驅逐艦「馬侃號」近日接連現身台灣海域，情勢相當緊張。北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」（SCSPI）8日公布，美軍馬金島號（Makin Island ARG）已進入南海。美軍同日也在臉書發布馬金島號演練消息。

「南海戰略態勢感知」於推特發文指出，根據美國海軍學院消息，美軍胡蜂級兩棲突擊艦馬金島號LHD-8、聖地牙哥號兩棲船塢運輸艦LPD-22，已經從印度洋經馬六甲抵達南海，直到5號為止都還在。

▲美軍馬金島號。（圖／翻攝自U.S. Indo-Pacific Command ）

▲美軍馬金島號上士兵進行M9實彈射擊訓練。（圖／翻攝自U.S. Indo-Pacific Command，下同 ）

根據「planetlabs」衛星照顯示，馬金島號於4月8日駛入南海，聖地牙哥號在前方引導，馬金島號跟隨在後方。「南海戰略態勢感知」推文中還稱讚，「拍得真好」。

美軍8日在臉書發文指出，馬金島號上的官兵們參加M9實彈訓練。馬金島號兩棲待命支隊以及第15海兵遠征部隊在第七艦隊區域進行訓練，是自由開放印太區域(FreeandOpenIndoPacific)的例行軍事部署訓練工作的一部分。

▲美軍馬金島號。（圖／翻攝自U.S. Indo-Pacific Command ）

 
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