「情侶」直播「老漢推車」！女主持人傻眼...尷尬喊：很興奮啊

▲羚羊情侶完全沒在管旁人。（圖／翻攝自YouTube／This Morining）



實習記者周依儒／綜合報導

英國36歲女主持人裘西（Josie Gibson），昨（8）日到布里斯托動物園（Bristol Zoo）進行現場直播，沒想到直播過程中，竟然有一對「情侶」不顧公共場合，也不管正在進行直播，竟直接在草地上以「老漢推車」的姿勢上演活春宮，讓裘西當場尷尬的趕緊將鏡頭轉向另一邊，畫面尷尬又好笑！

根據《每日郵報》報導，由於布里斯托動物園將在本月12日重新開幕，因此請來了節目組，希望能透過直播替他們宣傳。不過，正當女主持人裘西走到羚羊區前準備訪問飼養員時，身後的一對「羚羊情侶」居然忍不住直接來，還以「老漢推車」的姿勢，讓裘西超害羞的直呼「牠們很興奮啊哈哈！」而兩隻羚羊「硬上」的過程全被直播鏡頭錄了下來。

▲裘西聽到兩隻羚羊都是公的更是嚇傻眼。（圖／翻攝自YouTube／This Morining）



從畫面中可以看到，當裘西看到這一幕，整個人都被嚇傻了，她沒想到原本是一個普遍級的節目，竟然瞬間變18禁，她和飼養員立刻對看並尷尬的大笑兩聲。不過飼養員卻馬上補充「你相信牠們兩個都是公的嗎？」更讓裘西當場傻眼！所幸這尷尬的場面僅出現幾秒，因為兩隻羚羊似乎意識到牠們引起旁人注意，最後便意興闌珊草草收尾並走掉。

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