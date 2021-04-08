他電影看一半「蹲下撿鑰匙」　15分鐘後臉色發青！送醫慘死

▲總部位於英國的跨國電影院Vue，發生電動躺椅夾死人的意外。（圖／翻攝自Vue International官網）

記者張寧倢／編譯

英國伯明罕（Birmingham）一名父親先前在跨國電影公司「Vue International」旗下的影城觀看電影，中途起身鑽到座位下尋找鑰匙，不料，影廳的電動躺椅竟突然收折起腳踏板，工作人員花了15分鐘試圖將他救出，但操縱按鈕失靈，最後釀出人命。據說，壓在這名父親身上的力量相當於680公斤重。

▲Vue電影院的部份影廳是採用豪華電動躺椅。（圖／翻攝自Vue International官網）

根據BBC報導，年僅24歲的年輕爸爸拉非克（Ateeq Rafiq）於2018年3月前往伯明罕的Vue影城看電影，在電影放映的過程中蹲下想撿拾鑰匙與手機，結果他的頭頸部被電動躺椅的腳踏板緊緊夾住，妻子莎達爾（Ayesha Sardar）用盡全力試圖舉起踏板，並通知電影院的工作人員，但操縱按鈕不知為何失靈，眾人花費15分鐘仍然未果，當救難人員趕到將他送醫時，拉非克已臉色發青。

據悉，拉非克在醫院治療一周後死於腦部缺氧，英國健康與安全執行局更表示，當時壓在拉非克頭頸部的力量相當於680公斤。陪審團主席說，「如果座椅安裝與維護得當，拉非克先生就不會死。」Vue International公司6日在刑事法庭上承認，未能確保死者的健康與安全，以及未能對電動座椅作出適當的使用風險評估，量刑將延至7月20日宣布。

死因調查顯示，壓死拉非克的座椅缺少了1根鐵條，其作用是讓腳踏板能手動被舉起，座椅製造商聲稱曾向Vue送去腳踏板的更換零件，但Vue則稱從未收到相關零件。事發後，Vue影城已拆除所有同款座椅，製造商方也已經停產。拉非克的家人說，失去親人的痛苦無法形容，「他是一位慈愛的父親、兒子、丈夫與朋友。」

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