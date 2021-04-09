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快訊／吸金10億主嫌人間蒸發！　亮麗前女友+小隻馬直播主9人交保

▲▼ 馬斯客公司柬埔寨黃金原礦吸金10億元案，主嫌曾永傑下落不明，業務張雅筑。（圖／記者劉昌松攝）

▲直播主張雅筑因涉馬斯客吸金10億元案，被檢察官諭令交保10萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在台北市西門町執業的美髮師曾永傑，涉嫌以馬斯客外貿投資公司負責人身分，對外宣稱可低價買到柬埔寨黃金原礦、投資鑽石買賣等名目，保證年獲利最高12倍，3年詐騙吸金超過10億元後，突然人間蒸發，台北地檢署8日發動搜索約談，曾的前女友以及張姓直播主等9名共犯訊後分別以10萬到50萬元不等交保。

曾永傑與馬斯客旗下9名業務，從2016年6、7月起，對外宣稱曾永傑有親戚在柬埔寨經營礦區，可以用成本價買到黃金原礦，可將原礦出售賺取高額價差，馬斯客公司並且和投資人簽訂契約，保證期滿可領回投資本金，並約定可收獲年利高達36%至1200%不等。

▲▼馬斯客公司柬埔寨黃金原礦吸金10億元案，主嫌曾永傑前女友劉彥妤5萬交保，她說找不到曾永傑了。（圖／記者劉昌松攝）

▲主嫌曾永傑前女友劉彥妤5萬交保後說：找不到曾永傑了。（圖／記者劉昌松攝）

直到2019年6、7月間，馬斯客不再支付利息也無力償還本金，才有投資人發現受騙而檢舉踢爆，據了解，全案前後60多名投資人被騙超過10億元，其中也包含具黑幫背景的分子的投資人，但曾永傑卻自此憑空消失。

台北地檢署檢察官鍾維翰8日指揮調查局新北市調處，兵分11路搜索後，曾的前女友劉彥妤獲得5萬交保後，向媒體表示，她也找不到曾永傑，其他業務人員包括網路直播主張雅筑、陳力揚等9人，也分別依違反《銀行法》及詐欺等罪嫌，交保10萬元到50萬元。

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