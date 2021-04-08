投資黃金原礦3年吸10億！黑幫發絕殺令後人間蒸發　前女友遭約談

記者劉昌松／台北報導

曾在台北市西門町執業的美髮師曾永傑，2016年起，以馬斯客外貿投資公司負責人身分，對外宣稱可低價買到柬埔寨黃金原礦、投資鑽石買賣、美髮產品等名目，保證年獲利最高12倍，到2019年間吸金超過10億元後，突然人間蒸發，親友都不知下落，台北地檢署8日依違反《銀行法》搜索、約談曾的劉姓前女友等9名共犯。

▲曾永傑的劉姓前女友表示，找不到曾永傑了，她自己也是被害人 。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，曾永傑與馬斯客旗下9名業務，從2016年6、7月起，對外宣稱曾永傑有親戚在柬埔寨經營礦區，可以用成本價買到黃金原礦，可將原礦出售賺取高額價差，馬斯客公司並且和投資人簽訂契約，保證期滿可領回投資本金，並約定可收獲年利高達36%至1200%不等。

▲美髮師曾永傑利用投資黃金原礦等幌子，吸金超過10億元遭踢爆後，已經消失近2年。（示意圖／pixabay）

直到2019年6、7月間，馬斯客不再支付利息也無力償還本金，才有投資人發現受騙而檢舉踢爆，據了解，全案前後60多名投資人被騙超過10億元，其中也包含具黑幫背景的分子的投資人，但曾永傑卻自此憑空消失，再也沒出現過，台北地檢署檢察官鍾維翰8日指揮調查局新北市調處，兵分11路搜索並約談曾的前女友劉彥妤、集團業務陳立揚等9人，全案朝違反《銀行法》及詐欺等罪方向偵辦。

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