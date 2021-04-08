　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

投資黃金原礦3年吸10億！黑幫發絕殺令後人間蒸發　前女友遭約談

記者劉昌松／台北報導

曾在台北市西門町執業的美髮師曾永傑，2016年起，以馬斯客外貿投資公司負責人身分，對外宣稱可低價買到柬埔寨黃金原礦、投資鑽石買賣、美髮產品等名目，保證年獲利最高12倍，到2019年間吸金超過10億元後，突然人間蒸發，親友都不知下落，台北地檢署8日依違反《銀行法》搜索、約談曾的劉姓前女友等9名共犯。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾永傑的劉姓前女友表示，找不到曾永傑了，她自己也是被害人 。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，曾永傑與馬斯客旗下9名業務，從2016年6、7月起，對外宣稱曾永傑有親戚在柬埔寨經營礦區，可以用成本價買到黃金原礦，可將原礦出售賺取高額價差，馬斯客公司並且和投資人簽訂契約，保證期滿可領回投資本金，並約定可收獲年利高達36%至1200%不等。

▲▼黃金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美髮師曾永傑利用投資黃金原礦等幌子，吸金超過10億元遭踢爆後，已經消失近2年。（示意圖／pixabay）

直到2019年6、7月間，馬斯客不再支付利息也無力償還本金，才有投資人發現受騙而檢舉踢爆，據了解，全案前後60多名投資人被騙超過10億元，其中也包含具黑幫背景的分子的投資人，但曾永傑卻自此憑空消失，再也沒出現過，台北地檢署檢察官鍾維翰8日指揮調查局新北市調處，兵分11路搜索並約談曾的前女友劉彥妤、集團業務陳立揚等9人，全案朝違反《銀行法》及詐欺等罪方向偵辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

涉王立強共諜案收大陸集團7.5億　向心夫婦狂購信義3豪宅遭起訴

沒拿到票進不了火車站！蔡伯府罵站務：白癡　年初驟逝不起訴

ET快訊
快訊／昨才被請回！林長清「今又移送地檢署」關鍵理由曝
快訊／非法移工「阿好」手腳上銬抵看守所　畫面曝光
女YouTuber嗆蔡英文主使太魯閣事故　為了「要謀殺他」
台新妹慶功宴深V「只遮重點」出席！鄉民一看戰袍全瘋了
快訊／國徽與國民黨徽太像　內政部：要調整
好市多這東西太夯！　轉身30秒「大媽就A走了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

恐怖男警當街拉扯女警畫面曝！情人節狂叩129通電話　逼測謊認愛

竹聯地虎堂主迎大甲媽祖抬轎　一級戰區民生地下道重兵戒備

快訊／昨才剛被請回！林長清「今又移送地檢署」　關鍵理由曝

快訊／落跑6天移工「阿好」正面曝光！手腳上銬押抵看守所

他搭太魯閣睡著醒來在醫院　電眼正妹學姐相伴！10年前國中同樂團

女臉書嗆：槍斃蔡英文！「連發3次」之後刪文　警急追帳號使用者

新任檢察長推薦入圍名單公布　司法官37期2大將爭首派

提議永存「第8車廂」！葉毓蘭：這時還出征我，那國家也沒希望了

高調賓士男身分曝！捧50萬幫李義祥交保　驚爆共同承攬多項工程

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

宥勝放閃慈惠：我老婆好可愛喔　「晚上需要關門」小孩睡著再起來做事

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

恐怖男警當街拉扯女警畫面曝！情人節狂叩129通電話　逼測謊認愛

竹聯地虎堂主迎大甲媽祖抬轎　一級戰區民生地下道重兵戒備

快訊／昨才剛被請回！林長清「今又移送地檢署」　關鍵理由曝

快訊／落跑6天移工「阿好」正面曝光！手腳上銬押抵看守所

他搭太魯閣睡著醒來在醫院　電眼正妹學姐相伴！10年前國中同樂團

女臉書嗆：槍斃蔡英文！「連發3次」之後刪文　警急追帳號使用者

新任檢察長推薦入圍名單公布　司法官37期2大將爭首派

提議永存「第8車廂」！葉毓蘭：這時還出征我，那國家也沒希望了

高調賓士男身分曝！捧50萬幫李義祥交保　驚爆共同承攬多項工程

《魔法阿媽》睽違23年重返大銀幕！4K修復版出現「熟悉聲音」

林承飛奪完月MVP連3戰吞2K　曾總不擔心：只是週期，他有經驗

影／野生小猴一摸到相機「秒變攝影大師」　猛喬角度！姿勢超專業

中壢殯葬園區「民宅火警」　網友誤以為葬儀社：冰櫃內有喪家遺體

美CDC：境內新冠確診多染「英變種病毒株」！　致死率67％

打電動太專心！「電眼萌汪」饋頭猛盯他秒放搖桿　網：眼神犯規

活潑黑柴嗨跳！　下秒「原地石化」大斷電...網笑：靜止畫面？

BL劇男星遭主管迷姦！　男友門外發怒搥牆：真的很心痛

歐告有禮貌「玩具換零食」！得手就快樂飛逃　網笑：付錢腳步沉重

劉櫂豪淚灑質詢台　黃子哲：英系大將只能流淚那人民呢？

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

社會熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

台南自強號擦撞行人　警消救援

快訊／騎士自摔躺軌道！眼尖司機員急剎

快訊／南投3歲童遭虐殺！爸媽罪嫌重大遭押

遺體移出鏡頭全轉！資深記者FB吐心聲

蘇打綠被迫改名「魚丁糸」　提告討商標敗

退休老師傅指導　第8車廂提早1天拖出

獨／驚爆內幕！司機員撞擊前10秒接獲危險通報

李義祥自開怪手「關鍵對話」全都錄

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

更多熱門

相關新聞

常常盤點但不用天天盯盤！　他45歲學存股...股利年領200萬

常常盤點但不用天天盯盤！　他45歲學存股...股利年領200萬

對我而言，不需要天天守著股票的瞬間漲跌。個人沒有買賣股票的最長紀錄是2007年8月到2008年6月，將近十個月，因為到美國北達科達大學（North Dakota State University）擔任交換教授。我周遭做短線的朋友卻是完全不同，若有長假，一定出清存股，怕放假的幾天裡有什麼風吹草動。

婦人捧40萬投資比特幣　行員「一點」破騙局

婦人捧40萬投資比特幣　行員「一點」破騙局

神秘自然人豪擲109億搶水湳精華地　幕後金主曝光

神秘自然人豪擲109億搶水湳精華地　幕後金主曝光

通緝犯拒捕咬傷便衣警　正要掏槍遭壓制

通緝犯拒捕咬傷便衣警　正要掏槍遭壓制

網友教你如何投資賺錢攏系假！

網友教你如何投資賺錢攏系假！

關鍵字：

美髮師曾永傑吸金黃金原礦鑽石投資銀行法詐欺

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

李千那認愛是元介！男方見過小孩

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

台南自強號擦撞行人　警消救援

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面